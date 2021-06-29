劉宇亮：新股優趣匯值期待

優趣匯是緊隨阿里巴巴（9988）旗下天貓國際後成立的跨境進口品牌電子商務服務商，為國內日本消費品的龍頭。

專注日本品牌成市場龍頭

電商行業在中國2016至2020年間全國網上零售額從5.15萬億元（人民幣‧下同）增長到了11.8萬億元，有穩健增長。

優趣匯專注於日本品牌，在日本快消品以5.5%的市佔率成為市場龍頭，主要為美妝產品及個人護理產生品，包括為港人熟悉的資生堂（Shiseido）和小林製藥等市場領導品牌。根據統計，日本為國內最受歡迎的跨境進口在線零售市場原產國，當中20.6%的跨境進口產品來自日本，隨後為15%的美國和10.8%的韓國，當中日本貨品最受歡迎的就是個人護理及美妝產品。

該公司業務模式方面主要為B2C和B2B兩種分銷模式以及向品牌合作伙伴或其他客戶提供解決方案並收取服務費。B2C主要通過線上網店向客戶出售產品，整體價值更高。

筆者認為，電商行業正值增長期，而優趣匯的貨品集中在國內最受歡迎的原產國，更是當中最受歡的產品分類。在數字營銷、內容行銷（如小紅書、KOL、直播帶貨等）的興起下，行業發展在未來幾年值得憧憬。參考同類型公司寶尊電商（9991）在上年9月下旬以每股82.9元上市，今年2月曾經升至148元（+78%），優趣匯是近期值得期待的新股。

獨立股評人

[劉宇亮 股宇有云]