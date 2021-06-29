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陳茂峰博士 峰哥EQ

陳茂峰：新聞自由有利經濟增長

【明報專訊】之前江湖傳聞，《蘋果日報》會在7月1日前「執笠」。果然！傳聞要整治的3份媒體已經去其一，其他兩家的前景，可思過半矣。今天香港的新聞自由，已是一種奢侈。

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