美法院：facebook或需為拐賣性奴負責

得州最高法院的裁決稱，現行法律不允許facebook或其他網站，成為「無法無天的無人監管地帶」（lawless no-man’s-land）。受害者指控facebook違反2009年得州通過的人口販運法。該法例使人口販子，或從販運人口行為受益者，向受害者承擔賠償等責任。

facebook在2月時要求法院駁回3名受害女子提出的訴訟。這些受害者供稱，在青少年時期，被色情中介透過facebook旗下的社交平台誘拐，被迫從事性販賣。

受害者母親：舉報後未獲fb回應

其中一名受害人在14歲時被誘拐，即使獲救後，其Instagram的個人資料仍被利用來誘騙其他未成年人。受害者的母親表示，向facebook舉報後從未獲該公司回應。

受害者指控facebook成了人口販子的犯罪溫牀，惟該公司為求利潤，未採取用戶認證身分等措施。facebook則認為，1996年通過的《聯邦通信規範法》第230條，保護網上服務供應商毋須為用戶發布的內容負責。

（綜合報道）

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