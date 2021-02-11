CEO遭挖走 Burberry股價挫9%

Burberry表示，Gobbetti已通知董事會打算在今年底卸任，轉職另一家公司，以便重返意大利家鄉接近家人。Jefferies分析師Flavio Cereda稱，Burberry現在才開始尋找新舵手，反映Gobbetti的離職是突然的決定。彭博社引述知情人士稱，Burberry董事會周日才得悉Gobbetti的決定。

Gobbetti自2017年7月掌舵Burberry，任內聘用了意大利設計師Riccardo Tisci擔任創意總監，爭取進一步提升品牌形象。他還收購了一家意大利皮具製造商，為Burberry開發手袋。Sanford C. Bernstein分析師Luca Solca稱，與4年前Gobbetti上任時相比，Burberry目前的形勢已大為好轉，不過由於該公司的問題嚴重，以致轉型未如預期般迅速見效。

4年前加盟 致力品牌轉型

Burberry在疫情封鎖措施放寬後，銷售復蘇仍落後於LVMH和開雲（Kering）等競爭對手，最近一季的銷售額仍低於2019年的水平。當Gobbetti接手Ferragamo，又將面臨新的挑戰，因為該品牌的市場營銷也急需革新。

Ferragamo曾是柯德莉夏萍（​Audrey Hepburn）、鍾歌羅馥（​Joan Crawford）等荷李活著名影星的御用品牌，但要吸引年輕消費者卻面臨挑戰。該意大利品牌在2019年任命Paul Andrew為創意總監，但他已於今年早前離任。花旗集團分析師Thomas Chauvet稱，Gobbetti大概會尋找具份量的人物擔任創意總監，為品牌重新注入活力，可留意Riccardo Tisci會否隨Gobbetti過檔Ferragamo。

Gobbetti在1993至2004年擔任Moschino行政總裁，之後在LVMH任職13年，期間擔任Givenchy和Celine品牌的CEO。在Givenchy任職期間，Gobbetti已經與Tisci合作無間。Ferragamo仍未透露其現任行政總裁Micaela Le Divelec Lemmi將何去何從，不過該品牌將在7月1日舉行董事會特別會議。

（綜合報道）

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