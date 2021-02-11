波音777X試飛現嚴重事故 商業飛行較原計劃至少推遲4年

美股三大指數早段漲跌不一，至今早零時道指跌逾200點，標普500及納指早段曾再創新高。美國10年期國債孳息率昨晚回落至1.5厘以下。市場密切關注本周五公布的美國6月非農新增職位，分析師預期將增加65萬，較5月的55.9萬輕微增加，失業率則回落至5.7%。此外，油組與盟友（OPEC+）將於周四舉行會議，可能宣布輕微增產，國際油價昨由近3年高位回落。

道指今晨跌逾200點

去年初開始試飛的777X，是波音777家族的新機型，也是其歷來最大型的雙引擎客機，載客量可達400人。疫情期間航空業受困，令航空公司考慮是否縮減大型客機的訂單。行業消息曾傳出，國泰航空 （0293） 打算減少777X的訂單。

FAA於5月13日發給波音的信函，指波音建議的關鍵航空電子設備系統（critical avionics system）不符合要求。信中對波音提議的飛行控制電子系統的硬件及軟件修改表示擔憂，又稱波音未為777X提供足夠數據，且缺乏可供審查的初步安全評估，所以拒絕777X的型號檢查核准書（Type Inspection Authorization，TIA）申請。FAA認為，波音尚未準備好進行重要的認證步驟，建議波音增加測試。FAA稱，認證所需的技術數據，仍不足以反映777X的設計成熟，可滿足適用的法規。

歐監管機構：對777X做額外審查

FAA周日稱，不會批准任何飛機，除非其符合安全和認證標準。波音發言人回應稱，一直以飛機安全作為777X研發的首要事項，波音將做全面測試，驗證客機的安全及可靠性，確保新型號滿足所有適用的要求。

737 MAX客機因軟件缺陷導致兩宗墜機空難，該機型最近才在歐美復飛。波音爭取777X成為MAX空難後，首架獲得認證的主要噴射客機。不過FAA官員稱，即使沒有發生MAX墜機空難，777X試飛的嚴重問題，也值得監管部門密切關注。歐洲監管機構曾表示，在MAX空難導致停飛20個月後，將對777X做額外的審查。

（綜合報道）

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