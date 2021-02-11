陳慧慧子張世成掌南豐 接CEO職 梁錦松留任董事長

明報記者 胡學能

資料顯示，張世成現年約40歲，2003年畢業於加州大學柏克萊分校，獲取分子及細胞生物學榮譽學位（見表），2009年加入南豐前曾任職花旗環球金融亞洲、巴克萊亞洲。2015年出任南豐集團董事總經理及首席營運總監職務。2017年及翌年，他分別創辦鼎豐生科資本（Pivotal bioVenture Partners）及鼎豐生科資本中國。

4年前創辦生命科技創投基金

南豐集團旗下業務包括物業發展、南豐紗廠、生命科技及投資業務等。據鼎豐生科資本中國網頁，該公司是南豐生命科技的成員，是一家專注於生命科技行業風險投資的創投基金公司。其投資策略的核心是識別有前景的創新產品和技術，並通過建立新企業，引進上述產品及技術以滿足大中華區日益增長而未滿足到的醫療需求，該公司的投資領域包括治療學、醫療器械和醫療服務。

梁錦松昨在新聞稿中表示，張世成積極推動、領導集團的運作及業務發展和轉型，特別是在過去幾年，在他推動下，南豐成功開創生命科技領域的業務，建立了一支橫跨中國內地與美國的專業團隊，成績驕人，梁深信在張的領導下，集團將來必有更多元、創新、持續的增長和發展。張世成稱，期待在新的職位上，繼續和梁合作，尋找和開拓更多的投資和發展新機遇。

集團榮譽主席陳慧慧是集團創辦人陳廷驊的幼女，她與陳廷驊前妻楊福娥，對陳廷驊生前就部分資產作分配安排，存有爭拗，當中，楊不滿陳慧慧隱瞞物業已升值，高等法院於2016年判楊勝訴，下令陳慧慧交還逾80億元予楊。陳慧慧提上訴，惟官司未有裁決，楊已離世，案件今年4月28日於上訴庭審理，法官將擇日頒判辭。