寶武傳列匯控「貸方黑名單」

據有份出席會議人士引述高管指，中國寶武不能透過這名單上列出的銀行，獲取被稱為商業票據的短期借貸產品，演講者提醒道：「若你看看名單底部，當然會見到匯豐銀行。」報道指路透採訪匯豐的銀行家、國企僱員時，對方都表示中國寶武決定是內地許多大型國企壓制匯控的一部分。匯豐中人及國企內部人員都表示北京已對匯控就應對敏感的國內、國際法律及政治事件，由香港問題以至美國起訴華為高管愈發不滿。

匯豐否認路透報道

報道又指，9家國企因匯豐「失寵」而終止或削減了與匯豐的業務，兩名中國能源建設高管表示，公司高層領導去年初發內部電郵，指示員工完全避開匯豐，當中有高管解釋說，此舉的原因正是華為事件。路透引述匯豐回應指，該行不會評論客戶，該行不承認路透就該行客戶關係的描述，強調該行定期與中國各層級的官方機構接觸。中國寶武鋼鐵沒回應路透查詢，包括對匯豐銀行的禁令是否仍有效。