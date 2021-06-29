歐舒丹多賺36％ 無意再關店 港消費提升 將拓電商業務

明報記者 蕭嘉聰

歐舒丹昨收市後公布業績，績前更升至歷史高位28.85元，收市報28.8元，成交1514.8萬元。集團期內在港的銷售淨額為9460萬歐元，按年下跌24.2%，主要受限制措施、旅客人流銳減及店舖關閉所影響。

末期息大增66％

Andre Hoffmann表示，香港業務過去已充滿挑戰，例如疫情前的社會運動，如果沒有業主的支持必須關閉更多分店。

他續稱，去年訪港旅客大減，店舖經營時間亦要縮短，令生意下跌。現時香港經濟正在改善，本地消費有所提升，店舖人流增加，不過仍面對沒有旅客生意的影響。由於香港的電商滲透率較亞洲其他地方低，未來將會積極發展電商業務，但相信港消費者依然喜歡在商場消費，集團亦會以全渠道模式運營。

歐舒丹去年在中國的銷售淨額按年上升33.7%至2.63億歐元，以固定匯率計升36%，並成為集團最大市場，期內同店銷售增長20.3%，線上渠道按年錄得中雙位數增長，並將ELEMIS引入市場，店舖數量淨減少5間至198間。

中國銷售淨額升34% 成最大市場

Andre Hoffmann表示，雖然中國最早爆發新冠肺炎，但亦是最先脫離社交限制的國家，增長表現強勁。

他認為，對比其他競爭者，集團在中國的店舖數量較少，未來有潛力在第三、四線城市開設分店，預計今年會開設約6間L'OCCITANE店，以及4至5間ELEMIS店。

集團財務及行政管理部副總經理Thomas Levilion預計，今個財年將全球性平均調高1%產品價格，幅度會視乎通脹情况再作調整。集團去年經營溢利升17.6%至22.2億歐元，經營溢利率亦升2.9個百分點至14.3%，Thomas Levilion表示，有信心維持14%的水平。