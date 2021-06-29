國泰料下半年燒錢 每月減至少於10億

去年疫情初期每月燒逾25億

國泰於6月受港府撥款78億元作為「過渡性貸款」，於今年6月再獲政府通過將該筆貸款提款期延長一年。計及今年2月及5月透過發換股債券及美元票據集資，國泰截至5月月底可動用的資金達328億元。至於機隊方面，截至5月底，今年分別租入和歸還5架飛機，目前共有89架飛機停放。

國泰於去年疫情初期每月燒錢25億元至30億元，下半年則每月15億元至20億元。於架構重組及裁員後，原預計每月燒錢10億元至15億元，後來因為政府收緊機組人員檢疫額外增3億元至4億元。國泰表示，截至今年上半年每月燒錢少於15億元，預計下半年每月燒少於10億元。

大行傑富瑞預計，國泰夏季客運量將回復至疫情前水平的一成，以及國泰的現金消耗下降，其損失進一步縮小。傑富瑞表示，國泰今次的投資者會議較以往的較為樂觀，乘客復蘇取決於旅遊氣泡，這很可能由新加坡或中國內地引領，維持國泰「買入評級」。

傑富瑞：夏季客量可回復疫前一成

政府昨日宣布，因近期英國疫情反覆和變種病毒於當地廣泛傳播，將就英國實施地區性航班「熔斷機制」，由7月1日起禁止所有從英國來港的民航客機着陸香港；同時將英國列為極高風險A1組指明地區，曾於英國逗留逾兩小時的人士，不可登上任何來港的民航客機，這將打擊國泰暑假留學生回港的收入。消息拖累國泰昨日跌1.32％，收報6.72元，成交額4440萬元。