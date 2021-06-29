金管局：程式交易佔港股11%

與流動性下降市場波動增加無關

劉應彬亦表示，這些交易技術可能帶來新的風險，報告列舉交易數據和技術是否可靠，管理數據、交易軟件、電腦網絡能力，可能出現技術出錯的風險，均為程式和高頻交易的主要風險。不過，市場參與者及交易所已經提出或實施了各項措施，以緩解風險及增強傳統風險管理措施，包括應用程式和高頻交易時採取「最佳實踐」的管理概念、建立適當和穩健的內部控制、引入波幅控制機制等。

劉應彬稱，當局希望報告能夠作為深入了解香港證券市場的程式及高頻交易的起點，並為交易可能出現的潛在風險提供有意義的見解。報告提及多個國際金融市場上的程式買賣及高頻交易的概况，並探討港股市場研究分析及意見調查的結果。另外，報告亦詳述現時規管程式買賣及高頻交易活動的情况。