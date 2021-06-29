金管局：程式交易佔港股11%

【明報專訊】由金管局等監管機構成立的金融學院，轄下貨幣及金融研究中心（研究中心）發表了港股市場程式買賣及高頻交易的研究報告，在2018年8月至2020年7月的研究期間，相關交易佔港股主板現金交易約11%。金管局副總裁兼研究中心副主席劉應彬表示，雖然研究顯示較高水平的程式買賣和高頻交易，與流動性下降或市場波動增加無關，惟研究時間尚短，相關影響仍需更多驗證。劉應彬表示，研究期內港股市場的程式買賣及高頻交易活動整體上保持平穩。因為研究時間尚短，現時仍然需要收集更多證據，包括這些交易參與者的流動性，其抗震力及穩定性如何，以及有關交易在市况不穩時對市場波動的影響，以為研究作進一步驗證。
與流動性下降市場波動增加無關
劉應彬亦表示，這些交易技術可能帶來新的風險，報告列舉交易數據和技術是否可靠，管理數據、交易軟件、電腦網絡能力，可能出現技術出錯的風險，均為程式和高頻交易的主要風險。不過，市場參與者及交易所已經提出或實施了各項措施，以緩解風險及增強傳統風險管理措施，包括應用程式和高頻交易時採取「最佳實踐」的管理概念、建立適當和穩健的內部控制、引入波幅控制機制等。
劉應彬稱，當局希望報告能夠作為深入了解香港證券市場的程式及高頻交易的起點，並為交易可能出現的潛在風險提供有意義的見解。報告提及多個國際金融市場上的程式買賣及高頻交易的概况，並探討港股市場研究分析及意見調查的結果。另外，報告亦詳述現時規管程式買賣及高頻交易活動的情况。