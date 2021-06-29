暴雨半日市 李寧盈喜升14％最搶鏡

李寧（2331）上周五收市後發布盈喜料上半年淨利增1.6倍，帶動股價開市炒起27.12%，高見105元的歷史新高，及後升幅收窄，收市仍升13.62%，收報93.85元的收市新高。

一眾體育用品股亦同步創新高，特步（1368）升10.53%，安踏（2020）升5.45%。李寧昨獲北水淨買入12.88億元，特步亦流入0.57億元。

北水淨流出 騰訊被沽26.32億

受惠阿里巴巴（9988）、舜宇（2382）上升2%帶動，科指逆市上升0.5%，收報8276點，但升近6月初高位8300點水平亦受壓力。北水經港股通淨流出5.93億元，其中騰訊（0700）被沽26.32億元。

耀才證券研究部總監植耀輝認為，近期科技股只有個別股份上升，A股近日升勢有限，恒指仍未能脫離5月中以來在28,500點至29,500點區間波動的走勢。

此外，彭博社引述消息稱，藥明康德（2359）將配股出售藥明巨諾（2126）2300萬股股份，售價擬定為28.5元至29.15元，較昨日收市價有5.97%至8.06%折讓，涉資6.56億至6.71億元。藥明康德將有3個月的禁售期，摩根士丹利是交易唯一帳簿管理人。

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