暴雨半日市 李寧盈喜升14％最搶鏡

【明報專訊】港股昨日因暴雨襲港，延至下午1時半開市。上周3個交易日累升900點後，恒指高開百餘點，在6月初的高位29,400點附近遇阻力轉跌，友邦（1299）、吉利（0175）、美團（3690）等回吐部分上周升幅，恒指收29,268點，下跌0.07%或19點，國企指數下跌0.14%，收市報10,863點，主板成交1016億元。
李寧（2331）上周五收市後發布盈喜料上半年淨利增1.6倍，帶動股價開市炒起27.12%，高見105元的歷史新高，及後升幅收窄，收市仍升13.62%，收報93.85元的收市新高。
一眾體育用品股亦同步創新高，特步（1368）升10.53%，安踏（2020）升5.45%。李寧昨獲北水淨買入12.88億元，特步亦流入0.57億元。
北水淨流出 騰訊被沽26.32億
受惠阿里巴巴（9988）、舜宇（2382）上升2%帶動，科指逆市上升0.5%，收報8276點，但升近6月初高位8300點水平亦受壓力。北水經港股通淨流出5.93億元，其中騰訊（0700）被沽26.32億元。
耀才證券研究部總監植耀輝認為，近期科技股只有個別股份上升，A股近日升勢有限，恒指仍未能脫離5月中以來在28,500點至29,500點區間波動的走勢。
此外，彭博社引述消息稱，藥明康德（2359）將配股出售藥明巨諾（2126）2300萬股股份，售價擬定為28.5元至29.15元，較昨日收市價有5.97%至8.06%折讓，涉資6.56億至6.71億元。藥明康德將有3個月的禁售期，摩根士丹利是交易唯一帳簿管理人。