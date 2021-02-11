森松黑雨日掛牌 爆冷升2.6倍 每手帳賺6420元 6頭槌飛各袋1458萬

明報記者 蔡穎霖、何樂民

港股受黑色暴雨影響，昨天只得下午半日市。森松國際開市後急升，最高曾見10.76元，即使尾市升幅收窄，全日仍見2.6倍升幅，成交11.45億元，躋身二十大成交股份。一手1000股計算，帳面賺6420元。至於6名認購「頂頭槌飛」的大戶，按一般新股孖展息率約2厘、借九成孖展計算，森松頭槌飛成本約為10809元。以該股昨日收市價計，6名大戶淨賺約1462萬元。

近兩年半首日升幅最勁新股

是次森松首掛升2.6倍，成功超越科利實業（1455）去年上市時的2.3倍升幅，成為至少近兩年半首日升幅最勁股份；惟跟歷來新股「升幅王」毛記葵涌（1716），在2018年3月上市時較招股價大升4.3倍，仍有一段距離。另即使森松躍升為今年「升幅王」，但以每手賺錢金額計則只能排第五（見表）。

同日首掛的另一隻新股越秀服務（6626），昨甫開市即破底，最低見4.7元，較上市價4.88元低0.18%，全日反覆平收4.88元，成交金額3.5億元。該股由越秀地產（0123）分拆上市，是次IPO公開發售超額認購8.9倍，獲約近4萬人申請，一手中籤率50%。公司集資所得主要用於收購及投資、發展增值服務、開發信息投術系統和智能社區及一般資金用途。

康聖環球德信服務今起招股

另外，中國獨立臨牀特檢服務提供商康聖環球（9960）今起招股，招股價介乎8.6元至9.78元，每手500股，入場費為4939.28元。集團擬全球發行2.264億股，預料集資額可多達22.14億元，預計下周三（7月7日）截止，7月16日掛牌。聯席保薦人為高盛、中金及瑞信。

同日開始招股的還有物管公司德信服務（2215），招股價介乎2.66至3.44元，每手1000股，入場費為3474.66元。全球計劃發行2.5億股，預料集資額可多達8.6億元。招股日期至下周四（7月8日），預料7月15日掛牌。聯席保薦人為建銀國際。

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