愉景新城均呎逼1.6萬創紀錄

明報記者 郭雯慧

中原地產首席分區營業經理劉智佳表示，愉景新城近期盤源短缺，以致本月截至23日止，成交宗數回落至僅6宗，不過，做價卻持續上升，其中位於3期12座高層C室，實用約477方呎，2房間隔，除以830萬元創出屋苑2房新高外，實呎更高見17400元，創屋苑分層標準戶新高。原業主2007年6月以約213.9萬元購入，帳面獲利約616.1萬元或2.9倍。同屋苑同期9座高層A室，3房1套間隔，實用652方呎，以1090萬元售出，創屋苑同類新高，實呎16718元。原業主2003年239.8萬元買入，帳面獲利850.2萬元或3.5倍。

Sicilia一房633萬沽 創屋苑同類新高

新界其他地區亦有二手破頂成交，美聯市務經理趙智敏表示，元朗錦田PARK YOHO Sicilia 1B座高層F室，實用407方呎，1房間隔，以633萬元沽出，成交價創屋苑同類新高，折合實呎15553元。原業主2016年8月以476.7萬元購入單位，帳面賺156.3萬元或33%。

此外，本月二手成交破300宗的將軍澳，區內將軍澳中心再錄高價成交。中原地產分行高級分區營業董事柯勇表示，11座低層F室2房戶，實用406方呎，以835萬元成交，實呎20567元，逼近屋苑分層最高紀錄。原業主2008年9月以223萬元買入單位，帳面大幅獲利612萬元或逾2.7倍。

中原陳永傑1190萬沽曼山2房

樓市高企，亦有地產界名人趁機沽貨，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑，近日以1190萬元售出荔枝角曼克頓山6座高層D室，實用538方呎，2房間隔，實呎22119元。陳永傑早於2008年以485萬元透過公司名義購入，帳面獲利705萬元或1.45倍。

不過，仍有部分業主因移民蝕讓單位。利嘉閣分區董事黃永全表示，元朗新入伙盤瑧頤，一個位於低層A9室，實用330方呎，1房間隔，以550萬元成交，實呎16667元，為屋苑首宗二手買賣。原業主2020年2月以528.5萬元購入，持貨約1年多，帳面獲利約21.5萬元或約4%，惟由於是次原業主持貨不足3年，需付樓價10%額印稅，計及購入時發展商提供1%回贈及其他使費，估計實蝕近50萬元或逾9%。

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