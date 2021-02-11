ONE SOHO距旺角站數分鐘步程

明報記者 歐陽慧恩

攝影 劉焌陶

ONE SOHO是市建局繼2015年與新世界（0017）推售旺角SKYPARK後，第二個區內推出的全新重建住宅項目，關鍵日期為2023年7月31日，樓花期長約26個月；而項目5月推出至今，已經累售近150伙。

單位實用262至374方呎，其中主打的1房單位實用面積介乎285至320方呎，共有277伙，佔全盤86%。至於開放式單位實用面積262至265方呎，共15伙；2房單位實用面積一律374方呎，佔23伙；其餘7伙則為特色戶，實用面積265至320方呎。

最細開放戶262呎 1房佔近九成

發展商早前開放一對示範單位，一個連裝修家俬，一個為無改動的交樓標準單位，均以18樓A1單位為藍本，實用面積285方呎，1房間隔。連裝修示範單位將客飯廳和睡房的牆壁拆除，改以玻璃屏風分隔。客飯廳牆身則採深色特色設計，並配襯色彩鮮明的家俬，其中一個橢圓形飾櫃，既能擺放飾品，亦突顯單位的整體玩味風格。雖然單位客飯廳連開放式廚房面積只有約100方呎，但因樓層高度達約3.4米，買家日後或可考慮自建閣樓，增加使用空間。

單位客飯廳外連露台，室內空間感不算侷促。睡房擺放雙人牀及開放式儲物架，並設有窄身多功能工作枱，佈置貼合年輕人的時尚生活品味。由於窗戶接近落地，料室內光線充足。

另外，項目所有單位均採用開放式廚房設計，配有西門子電磁爐、微波爐 、雪櫃及洗衣乾衣機等日常電器爐具。浴室配套有「浴室寶」，牆身和地下均用瓷磚及石材鋪砌，感覺美觀實用。從交樓標準示範單位可見，地下採用木地板，買家可在此示範單位感受原裝實牆分隔客飯廳與睡房的真實空間感。

雖然ONE SOHO單位面積較細，但與近年各大新盤一樣，均設有智能家居裝置，讓住戶可遙控家中各樣用品，例如開關電燈、冷氣等。

每戶設智能家居裝置

項目雖然只有300多伙，但仍設有住客會所，並以曼克頓著名的Chelsea區為主題設計，大部分區域互通，藉以打造一個匯聚社交與休閒的空間，並提供健身及休憩設施。另值得留意的是，項目大部分景觀以周邊樓景為主，因附近車輛流量較高，日後低層住戶或受汽車聲浪影響。

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