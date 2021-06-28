愉城本月累錄10成交 三房業主反價

綠表公屋交投亦受帶動（未補地價），世紀21富山地產聯席董事劉倩彤稱，黃大仙東頭邨新錄興東樓中層20室易手，實用241方呎開放式間隔，原業主減價24萬元或12%後，以174萬元（未補地價）沽出、實呎7220元；原業主2017年購入，當時作價僅28萬元（未補地價），帳面賺146萬元，升值5.2倍。十大屋苑方面，中原十大屋苑過去兩日錄15宗成交，按周減6%；美聯方面，10大屋苑過去兩日錄16宗成交，按周減22%。

恒力控股11億完成收購珠城大廈地舖

另恒力投資控股公布已於本月25日完成向新世界（0017），收購銅鑼灣百德新街珠城大廈商場地舖；上址總建築面積約2.26萬方呎，收購作價11億元、呎價約4.85萬元；以年租金收入約4700萬元計回報率近5厘。