屯馬線全線開通 土瓜灣二手頻錄破頂

傲雲峰成交旺 近半年逾50宗交投

美聯首席高級營業經理黃家樂指，傲雲峰目前有鎖匙的放盤只剩2個，而近日錄得的兩宗高價成交，分別為2座高層實用691方呎C室三房戶，成交價1448萬元、實呎20,955元，創屋苑二手成交價及呎價新高；原業主2002年以321萬元一手入市，帳面賺1127萬元或逾3.5倍。

另傲雲峰2座高層D室，實用452方呎兩房戶，以930萬元易手、實呎20,575元，為屋苑同類呎價次高；原業主2018年以800萬元購入，剛過3年SSD額印稅，帳面賺130萬元或16%。

代理：傲雲峰鎖匙放盤只剩2個

土瓜灣區半新盤喜築中層G室，實用333方呎一房戶，新近以680萬元易手、實呎20,420 元，為屋苑標準戶呎價首次升穿2萬元關口，成交價亦創1房新高；原業主2016年以566萬元購入，帳面賺114萬元或20%。

啟德私宅租賃成交按月升35%

同時，農圃道18號低層實用478方呎A室，以980萬元易手、實呎20,502元，成交價高於銀行估價約一成；原業主2010年以425萬元購入，帳面賺555萬元或1.3倍。

租賃方面，據美聯資料顯示，6月首20日啟德私宅錄約45宗租賃成交，較上月同期升約35%，其中龍譽5座複式連天台戶以6萬元租出，實用1246方呎3房設計，有內置樓梯往天台，實呎租金48元。

資料顯示，上述單位業主為「囍記車仔麵」老闆陳兆秋，去年以4276萬元購入，享租金回報率1.7厘。

明報記者