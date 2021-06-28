來季聚焦十大新盤涉近6200伙

港島南岸2期最大賣點是擁深灣一帶海景，提供600伙，標準戶型由1房到4房，實用約300至1400方呎，並有小量特色單位。

港島南岸2期明公布物業命名

事實上，嘉里和新地（0016）均有機會於來季推出兩個全新盤，意味兩大集團下半年搶攻；嘉里兩個重點豪宅，分別是與信置、港鐵（0066）合作的港島南岸2期及獨資的九龍半山龍駒道3號，兩盤共提供664伙。提供64伙的龍駒道3號可居高臨下坐擁九龍全景、維港及港島亦盡收眼底，提供九龍罕見的逾1萬方呎洋房；項目已獲批預售，正待批滿意紙，分層單位實用逾4000方呎起。

新地部署推新界西北兩盤共2254伙

新地來季也發力進攻，旗下兩個新界西北新盤共涉2254伙，包括天水圍Wetland Seasons Bay、元朗The YOHO Hub，前者早前已開展宣傳。當中提供1224伙的Wetland Seasons Bay預計將獲批預售；項目約70%標準戶為兩房或以下戶型，其餘30%為3房或以上大單位，戶型涵蓋開放式至四房。另同系The YOHO Hub，正申請預售樓花的B期提供1030伙，最大賣點是毗鄰西鐵元朗站。

另中洲置業旗下毗鄰火炭港鐵站的星凱‧堤岸，提供1335伙；發展商多次表明，項目樓書和示範單位均已準備就緒，只待獲批預售樓花。