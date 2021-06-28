維港1號三日收3600票 日內加推百伙 6月新盤暫錄1800成交 今年按月次高

明報記者 林可為、盧浩鏘

昨日屯馬線全面通車，就記者於維港1號示範單位所在的九龍灣國際交易中心所見，假日有大批市民排隊等待參觀。記者於現場訪問準買家Carol，她認為維港1號開價「低水」，相信該區有升值潛力，是次認購是為了協助兒子上車，考慮購入3房戶。

準買家擬購3房戶助兒子上車

另一準買家楊小姐表示，自己屬首置客，於啟德區附近上班，指項目價錢合預算，擬購入1房戶自用，睇好樓價仍有上升空間。

中海外地產董事總經理游偉光指，維港1號會盡快加推新一批單位應市，料涉逾100伙，公司將視乎市場反應決定提價幅度，同時會盡快上載銷售安排，7月初首輪銷售。

游續指，70%客源料為自用、30%客源用作投資。市場消息指，維港1號過去3日累收逾3600票，超額16倍。

傲瀧連裝修特色戶1.28億沽 呎價3.8萬

綜合市場資訊，6月迄今整體新盤成交累錄約1800宗成交，其中近日主力發售大圍站柏傲莊系列的新世界（0017），同系西貢清水灣傲瀧沽出1伙連裝修三複式特色戶，為A座P3室，實用3351方呎連天台和平台、4房4套間隔，成交價1.28億元、實呎3.81萬元。新世界指上述單位附連裝修和家具，客飯廳以中空設計，天台附按摩池。

至於柏傲莊系列，過去兩日沽約81伙，吸金逾10億元；除第2期有實用264方呎開放式連天台戶以874.3萬元、實呎3.31萬元售出，創新界同類單位雙新高紀錄外，第3期8A座59樓實用1022方呎D室4房戶亦以2644萬售出、實呎2.58萬元。新地（0016）南昌站匯璽，低座海鑽匯亦售出1伙大戶，6樓B室、實用1854方呎四房戶，成交價4638.09萬元、實呎2.5萬元。

另恒地（0012）銷售的屯門青山公路青山灣帝御‧星濤，最新以661.02萬元售出1座19樓05室，實用348方呎連169方呎天台特色戶、實呎近1.9萬元。