馬泰陽：屯馬線推動 樓價快攻頂

除此之外，低息環境亦成為推升樓市動力。雖然美國聯儲局早前暗示2023年底前或會加息兩次，引起市場議論，不過近日聯儲局主席鮑威爾重申，當局不會因為市場對通脹憂慮而先發制人加息，而目前環球資金充裕，本港銀行體系結餘高逾4500億元，即使有加息壓力，幅度料亦相當輕微，低息環境進一步延續，吸引資金流入表現穩健的磚頭保本增值。

豪宅受本地富豪新香港人追捧

疫情漸緩和，經濟提速復，市場氣氛活躍，展望下半年，發展商料將繼續積極推盤，至於二手方面，隨着二手業主趨惜售，叫價進取，減價盤源料減少，預計下半年二手不及上半年表現活躍，不過預測全年仍達63500宗，按年升35%，屆時更將創9年新高。

在住宅眾多板塊中，預計豪宅市場續受本地富豪以及「新香港人」兩大購買力支持，有力跑贏大市，不少買家在中港恢復通關前偷步入市，帶動破頂成交湧現，樓價本年至今已升逾5.6%，預料快將重上歷史高位，全年樓價升幅料達15%。

香港置業營運總監及九龍區董事

[馬泰陽]