布少明：樓市勢破頂 居屋也瘋狂

事實上，最近不少白居二買家湧入市場，令二手居屋交投急增。本年截至6月23日，二手居屋（包括已補地價的自由市場及未補地價的第二市場）註冊量錄3001宗，創近6年半新高。此外期內二手居屋涉及總金額約161.6億元，即平均每宗二手居屋達538.5萬元，比起去年全年平均約527.7萬元進一步上升，並創紀錄新高。值得一提的是，近年新居屋的優勢愈發明顯，樓齡愈「後生」的二手居屋，相對較受買家歡迎。原因之一是，雖則政府為所有居屋提供擔保期，但假如該居屋已是24年樓，即使可以按到九成，但最長按揭年期只有16年，當年期屆滿後，不排除買家有需要「抬錢上會」，或者令買家失去預算。

按揭成數較高 年輕居屋受歡迎

若該居屋樓齡超過25年，白居二買家首期亦要付六成。相比之下，年輕居屋遂成買家追捧的最大誘因。最近部分年輕居屋，交投活躍程度甚至超越部分以流轉量高著稱的藍籌屋苑，受歡迎程度可見一斑。種種因素都成為樓市旺市持續的助力，除了息口持續低企外，疫情持續緩和、中港通關在即、經濟持續復蘇、樓市供不應求等都是老生常談的因素，再加上居屋交投同升亦成另一助力，筆者認為，樓市有望延續升勢，7月份樓價破頂在望，料將再戰歷史高位。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]