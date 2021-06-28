廖偉強：樓市寧買當頭起

何謂「假一賠千」，就是在承諾的條件當中，只要任何市民能夠找到條件當中的錯誤，相關二手放盤的錯處被調查證實之後，公司就會承諾給予舉報者獎金1000港元。推出至今，已經有部分市民舉報成功，這樣的結果正正可以做到「全民監察」，筆者公司的資訊科技部及前線同事在網上放盤的過程就會更謹慎，最終成就真正的「真盤源」。

今年初筆者已經預計今年的樓價會大幅上升，原因很簡單，積聚了兩年的購買力，加上香港疫情的減退，疫苗的接種，一切經濟活動會漸漸恢復，中港通關亦有機會短期內出現，這些利好因素就會加速市場的成交及樓價上升，但是部分有能力入市的市民選擇不相信，當樓價跌的時候，就擔心樓價繼續下跌，當樓價上升的時候，就擔心樓巿會爆煲，這樣的結果，就會造成每次都會錯失入市的時機。今次市場上升的信號太強，希望真正需要入市的買家能夠做出正確的決定，寧買當頭起。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]