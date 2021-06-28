廖偉強：樓市寧買當頭起

【明報專訊】最近筆者公司推出真盤源「假一賠千」計劃推廣，皆因「真盤源」是筆者公司對市民的堅定承諾。始終資訊科技的世代，網上資料是真是假很難判斷，加上地產買賣的交易金額，並非一般零售市場可以相提並論。如果市民在收集資訊的過程中收到錯誤的資料，既浪費時間亦有機會造成錯誤判斷，所以筆者公司在3年前就推出「真盤源」服務承諾，務求做到「真實委託」、「真實在售」、「真實圖片」、「真實價格」。但奈何世界上任何的承諾，都有機會出現人為出錯或科技系統上的錯誤，筆者公司不想因為一些錯誤引起客人的誤會，所以月初就推出「假一賠千」計劃！
何謂「假一賠千」，就是在承諾的條件當中，只要任何市民能夠找到條件當中的錯誤，相關二手放盤的錯處被調查證實之後，公司就會承諾給予舉報者獎金1000港元。推出至今，已經有部分市民舉報成功，這樣的結果正正可以做到「全民監察」，筆者公司的資訊科技部及前線同事在網上放盤的過程就會更謹慎，最終成就真正的「真盤源」。
今年初筆者已經預計今年的樓價會大幅上升，原因很簡單，積聚了兩年的購買力，加上香港疫情的減退，疫苗的接種，一切經濟活動會漸漸恢復，中港通關亦有機會短期內出現，這些利好因素就會加速市場的成交及樓價上升，但是部分有能力入市的市民選擇不相信，當樓價跌的時候，就擔心樓價繼續下跌，當樓價上升的時候，就擔心樓巿會爆煲，這樣的結果，就會造成每次都會錯失入市的時機。今次市場上升的信號太強，希望真正需要入市的買家能夠做出正確的決定，寧買當頭起。