陳永傑：公營房屋達標 私樓需努力

草根上樓前也需租住私樓

林鄭月娥日前表示，在去年施政報告已表示，經過多年努力，港府已全數覓得所需公營房屋單位的土地，相信可滿足未來10年的需求。政府會繼續努力，多管齊下開闢土地，推出各項增加土地供應的短、中、長期措施，為不同收入家庭提供適切居所。

公營房屋土地能夠滿足未來10年的需求是值得欣喜的，因為太多公屋輪候冊人士需要5.8年才可上樓，在未上樓之前面對私樓租金高昂問題，感到相當吃力。能夠加快上樓有助紓緩他們的財政壓力，減少租金開支。

政府在私樓土地方面能夠增加供應，將會減輕租金及樓價的上升壓力，對於市民在房屋方面的支出是有所紓減，生活壓力亦隨之減輕。因為不少未能上樓的公屋冊輪候人士，在上樓之前大多數是租住私樓，租金壓力不輕。如果私樓供應持續吃緊，租金及樓價亦會在高位徘徊，使到市民面對高昂的租金及樓價，並不容易應付。

政府能夠尋找到更多私樓地皮起樓，私樓租金及樓價升幅將會放慢，市民在這方面的支出將會緩減，有更多現金可作調動，有利本港經濟發展。在新冠肺炎侵襲之下，不少本港市民財政經已變得緊絀，需要經濟復蘇為他們提供更多資源應付日常生活，走出困境。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]