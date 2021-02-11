經濟
摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部

投資策略

摩根大通亞洲：A股5連升 南中購25823

【明報專訊】內地股市上周錄得5連升，上證指數上周五重上3600點水平，全周累計升幅逾2%，結束三周跌市。技術層面上，上證指數重返5月底至6月中時介乎3560至3620點之間的橫行區間，投資者或需觀望新的利好因素，以帶動大市進一步向上突破橫行區阻力。

資金流向方面，深滬股通北向資金流近日有回升迹象，上周五北向合計淨流入達171億元人民幣。輪場近日亦有好友吸納南方A50認購證，當中以價外幅度10%以內、年期3個月左右的條款較受歡迎。

如投資者看好A股後市，可留意南中購25823，行使價21.05元，實際槓桿近12倍，2021年9月30日到期，為同類型條款中，引伸波幅相對較低的選擇。

有意捕捉A股走勢的投資者，不妨參考滬、深股通北上資金流向。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]

上 / 下一篇新聞

恒生外判工稱遭威脅 不打針檢測須離職 銀行否認施壓 業界工會︰從業員疫苗自主權低
恒生外判工稱遭威脅 不打針檢測須離職 銀行否認施壓 業界工會︰從業員疫苗自主權低
近萬員工須打針 匯豐獲准延期14日
近萬員工須打針 匯豐獲准延期14日
要求員工交檢測報告 金管局：須符私隱條例
要求員工交檢測報告 金管局：須符私隱條例
恒指重上29000 逾億元湧淡倉 投資者預計見頂 部署迎跌市
恒指重上29000 逾億元湧淡倉 投資者預計見頂 部署迎跌市
基金公會倡獨董連任超6年須小股東批准
基金公會倡獨董連任超6年須小股東批准
英國禁虛幣交易平台「幣安」營運
英國禁虛幣交易平台「幣安」營運
瑞聯財富管理首席投資總監韋立民：美經濟增長縱放緩仍看好大型科技股
瑞聯財富管理首席投資總監韋立民：美經濟增長縱放緩仍看好大型科技股
國債高息吸引外資 人民幣難大跌
國債高息吸引外資 人民幣難大跌
尚渤投資管理王磊：北水流入港股 紓美退市衝擊
尚渤投資管理王磊：北水流入港股 紓美退市衝擊
景順趙耀庭：中資科網股下半年料有表現
景順趙耀庭：中資科網股下半年料有表現
歸創通橋 產品踏入成熟期
歸創通橋 產品踏入成熟期
同業微創股價近日創新高
同業微創股價近日創新高
中國動力廣西礦場遭法院查封 礦產減值大增24倍發盈警
中國動力廣西礦場遭法院查封 礦產減值大增24倍發盈警
礦場公司被指欠薪近40萬遭員工實名舉報
礦場公司被指欠薪近40萬遭員工實名舉報
保誠︰今年目標招聘4000人
保誠︰今年目標招聘4000人
中國5月規模以上工業企業利潤按年增36%
中國5月規模以上工業企業利潤按年增36%
遠東發展：港人購英國物業自住驟增
遠東發展：港人購英國物業自住驟增
體外培植癌細胞 篩選高效藥物
體外培植癌細胞 篩選高效藥物
符合特定條件 可跨境提供檢測服務
符合特定條件 可跨境提供檢測服務
張兆聰：資金重新流入科技股
張兆聰：資金重新流入科技股
陳智鑾：投資唐樓 小心按揭被拒
陳智鑾：投資唐樓 小心按揭被拒
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：憧憬通關 友邦牛證吼50368
金子：憧憬通關 友邦牛證吼50368
劉思明：強股高位調整 中升可收集
劉思明：強股高位調整 中升可收集
潘啓才：新股朝聚眼科 上市後才作打算
潘啓才：新股朝聚眼科 上市後才作打算
陳大為：加息難 不加也難
陳大為：加息難 不加也難
《幫你格價》：善用iBond退款做高息定存
《幫你格價》：善用iBond退款做高息定存
沈永年：肇慶樓價 舊區跌新區升
沈永年：肇慶樓價 舊區跌新區升
趙海珠：美元料恢復周期下跌
趙海珠：美元料恢復周期下跌
謝紹榮：孳息曲線變平 不利銀行股
謝紹榮：孳息曲線變平 不利銀行股
黃德几：天韵推新產品惹憧憬
黃德几：天韵推新產品惹憧憬
陸振球：方舟ETF或重見牛巿
陸振球：方舟ETF或重見牛巿
陸振球：小心孳息曲線平坦化變倒掛
陸振球：小心孳息曲線平坦化變倒掛
林少陽：重新認識自己的身分
林少陽：重新認識自己的身分
技術取勝：港交所剛升穿下降軌
技術取勝：港交所剛升穿下降軌
謝偉銓：鬆綁祖堂地 加快土地流轉
謝偉銓：鬆綁祖堂地 加快土地流轉
李聲揚：美股好貴點算好？
李聲揚：美股好貴點算好？
蔡金強：柳暗花明又一村之物管
蔡金強：柳暗花明又一村之物管
艾雲豪：扭曲事實：你心儀的比你睡過更多人？
艾雲豪：扭曲事實：你心儀的比你睡過更多人？
蘇沛豐：波司登受惠知名度提升 目標價6.1元
蘇沛豐：波司登受惠知名度提升 目標價6.1元
李順威：再生能源股回落 入市機會
李順威：再生能源股回落 入市機會
劉思明：小注出擊金屬礦石強勢股
劉思明：小注出擊金屬礦石強勢股
何啟聰：博重上600元 騰訊購12742
何啟聰：博重上600元 騰訊購12742
瑞銀亞洲：資金博調整 美團沽26700
瑞銀亞洲：資金博調整 美團沽26700
周顯：美國萬億基建只能短炒
周顯：美國萬億基建只能短炒
張佩儀：強積金轉移考慮因素多
張佩儀：強積金轉移考慮因素多
王弼：買股要買寡頭企業
王弼：買股要買寡頭企業
曾淵滄：美基建去馬 江銅中鋁掀炒作
曾淵滄：美基建去馬 江銅中鋁掀炒作
湯文亮：不能說的兩個字
湯文亮：不能說的兩個字
陳永傑：公營房屋達標 私樓需努力
陳永傑：公營房屋達標 私樓需努力
廖偉強：樓市寧買當頭起
廖偉強：樓市寧買當頭起
布少明：樓市勢破頂 居屋也瘋狂
布少明：樓市勢破頂 居屋也瘋狂
馬泰陽：屯馬線推動 樓價快攻頂
馬泰陽：屯馬線推動 樓價快攻頂
維港1號三日收3600票 日內加推百伙 6月新盤暫錄1800成交 今年按月次高
維港1號三日收3600票 日內加推百伙 6月新盤暫錄1800成交 今年按月次高
來季聚焦十大新盤涉近6200伙
來季聚焦十大新盤涉近6200伙
屯馬線全線開通 土瓜灣二手頻錄破頂
屯馬線全線開通 土瓜灣二手頻錄破頂
看好前景 美聯3000萬掃馬頭圍道舖位
看好前景 美聯3000萬掃馬頭圍道舖位
Downtown 38特色戶 呎價逾3萬同區新高指標
Downtown 38特色戶 呎價逾3萬同區新高指標
愉城本月累錄10成交 三房業主反價
愉城本月累錄10成交 三房業主反價
ONE SOHO距旺角站數分鐘步程
ONE SOHO距旺角站數分鐘步程
愉景新城均呎逼1.6萬創紀錄
愉景新城均呎逼1.6萬創紀錄
逆按揭助安度晚年
逆按揭助安度晚年