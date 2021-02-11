摩根大通亞洲：A股5連升 南中購25823

資金流向方面，深滬股通北向資金流近日有回升迹象，上周五北向合計淨流入達171億元人民幣。輪場近日亦有好友吸納南方A50認購證，當中以價外幅度10%以內、年期3個月左右的條款較受歡迎。

如投資者看好A股後市，可留意南中購25823，行使價21.05元，實際槓桿近12倍，2021年9月30日到期，為同類型條款中，引伸波幅相對較低的選擇。

有意捕捉A股走勢的投資者，不妨參考滬、深股通北上資金流向。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]