瑞銀亞洲：資金博調整 美團沽26700

是日美團（3690）跑贏大市，連升三天破頂，收報330元，以恒指成分股升幅計亦是最多的正股。根據港交所周三數據，近日北水流入漸見顯著，尤其是美團，合共錄8.62億元淨入，其次是吉利（0175）以及舜宇光學（2382）。雖然美團近期狀態大勇，但根據瑞銀上周五紀錄，顯著資金反而流入美團認沽、流出認購，反映市場或對美團不抱信心，如投資者看淡美團，可留意美團認沽26700，行使價244.8元，2021年10月到期，有效槓桿約6.6倍。

近日不少公司希望來港上市，如投資者憧憬公司上市的新氣象，看好港交所可留意港交認購20324，行使價529.38元，2021年9月到期，有效槓桿約11倍。

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