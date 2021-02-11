何啟聰：博重上600元 騰訊購12742

騰訊控股（0700）上周五跟隨科技股回升，高位曾升逾3%，一度觸及600元關口，收市升逾2%，未能企穩在600元以上收市。騰訊雖然三連升，但升勢始終落後於美團，短線觀望追落後機會，向上以企穩600元為初步目標，支持或上移至參考580元。

騰訊三連升，由於升勢未算顯著，好倉繼續有資金追貨。價外高槓桿認購證獲較多好友注意，或是由於騰訊近日的波幅未算太大，投資者傾向以高槓桿產品，以捕捉近日相對窄幅的正股變化。看好可考慮騰訊認購證12742，行使價690.5元，2021年9月到期，實際槓桿約11.0倍。

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瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

[何啟聰]