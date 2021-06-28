劉思明：強股高位調整 中升可收集

美股上周保持強勢，標普500全周升2.7%，錄得2月以來最大升幅，道指全周也彈3.4%，幾乎收復前周失地。美國周五公布5月份核心個人消費開支物價指數按年升3.4%，再創近30年最高，但符市場預期；按月升0.5%，略低於市場預期的0.6%，紓緩通脹壓力憂慮。美國10年期國債息上周低位反彈，無礙納指攀升創新高，直到周五才稍為回軟，全周仍升2.4%，相當強勢。

黨慶前夕A股利好

人行在半年結前加碼逆回購，維持市場流動性穩定，對股市也有提振作用。滬深300上周五升1.6%，重上5200點；創業板指數上周升3.3%，創2月中以來最高位。中共黨慶前夕，市况短線或繼續欣欣向榮。內地A股向好利好港股，上周北向資金加快淨流入，港股恒指重上兩萬九關之上。恒指早前跌至保歷加通道底部回升，上望通道頂部約29440點料有阻力。

受惠二手車業務佔比提升

汽車股持續強勢，吉利（0175）、長城汽車（2333）上周再漲9%，比亞迪股份（1211）連升5周累漲六成後，上周僅小回跌不足2%。龍頭的車股氣勢如虹，汽車4S經銷股已調整一段時間，龍頭的中升可留意。據中國汽車經銷商協會，按2020年銷售收入計，中升為中國第二大汽車經銷商集團。中升擁有梅賽德斯—奔馳、雷克薩斯、奧迪、捷豹路虎、保時捷及沃爾沃等豪華汽車品牌。據券商華泰報告，今年前5個月梅賽德斯-奔馳、雷克薩斯、寶馬、奧迪零售額按年增長38％、35％、45%、43%。豪華車需求強勁，中升業務穩步提升。

商務部上周在例行新聞發布會上表示正會同有關部門，圍繞取消二手車限遷政策、便利二手車交易等推動二手車市場加快發展。隨着中國汽車保有量不斷提升，未來市場將由增量轉向存量，升級換購在汽車消費中的佔比逐步提高，二手車交易需求、潛力龐大。

中升將汽車保險、汽車金融及二手車代理等增值服務業務視作未來核心增長動力之一。當中二手車業務是業務重點，去年展現高速增長，二手車交易量按年增長五成，包括下半年增長超過六成。集團二手車零售業務佔比提升，將帶動二手車增值服務及後市場業務快速增長。

預測市盈率16.5倍 估值不貴

此外，中升亦對新能源汽車業務展開戰略部署，早前與小鵬汽車訂立諒解備忘錄，計劃建立長期戰略合作伙伴關係。以集團現有的網絡佈局、客戶和服務能力，相信在發展新能源車服務上具有優勢。

中升過去兩年每股盈利增長超過兩成，據彭博綜合券商預測，中升今後3年每年每股盈利保持超過兩成增長。中升上周收報60.5元，現價相當於預測市盈率16.5倍，估值不貴。股價方面，汽車4S經銷股中升、美東（1268）今年來拾級向上，相比車股吉利、比亞迪股份年初高位回落、5月低位回升，走勢各異，可以視作分散投資作用。

走勢上，中升3月低位回升，至本月初創69.15元新高，累升近六成。該股近日跌至50天線回穩，整固後有望上試高位。短線入市若低收於58元可先行離場。

劉思明

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