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經濟
2021年6月28日星期一
環球經濟數據
恒生外判工稱遭威脅 不打針檢測須離職 銀行否認施壓 業界工會︰從業員疫苗自主權低
近萬員工須打針 匯豐獲准延期14日
要求員工交檢測報告 金管局：須符私隱條例
恒指重上29000 逾億元湧淡倉 投資者預計見頂 部署迎跌市
基金公會倡獨董連任超6年須小股東批准
英國禁虛幣交易平台「幣安」營運
瑞聯財富管理首席投資總監韋立民：美經濟增長縱放緩仍看好大型科技股
國債高息吸引外資 人民幣難大跌
尚渤投資管理王磊：北水流入港股 紓美退市衝擊
景順趙耀庭：中資科網股下半年料有表現
歸創通橋 產品踏入成熟期
同業微創股價近日創新高
中國動力廣西礦場遭法院查封 礦產減值大增24倍發盈警
礦場公司被指欠薪近40萬遭員工實名舉報
保誠︰今年目標招聘4000人
中國5月規模以上工業企業利潤按年增36%
遠東發展：港人購英國物業自住驟增
體外培植癌細胞 篩選高效藥物
符合特定條件 可跨境提供檢測服務
張兆聰：資金重新流入科技股
陳智鑾：投資唐樓 小心按揭被拒
環球經濟數據
金子：憧憬通關 友邦牛證吼50368
劉思明：強股高位調整 中升可收集
潘啓才：新股朝聚眼科 上市後才作打算
陳大為：加息難 不加也難
《幫你格價》：善用iBond退款做高息定存
沈永年：肇慶樓價 舊區跌新區升
趙海珠：美元料恢復周期下跌
謝紹榮：孳息曲線變平 不利銀行股
黃德几：天韵推新產品惹憧憬
陸振球：方舟ETF或重見牛巿
陸振球：小心孳息曲線平坦化變倒掛
林少陽：重新認識自己的身分
技術取勝：港交所剛升穿下降軌
謝偉銓：鬆綁祖堂地 加快土地流轉
李聲揚：美股好貴點算好？
蔡金強：柳暗花明又一村之物管
艾雲豪：扭曲事實：你心儀的比你睡過更多人？
蘇沛豐：波司登受惠知名度提升 目標價6.1元
李順威：再生能源股回落 入市機會
劉思明：小注出擊金屬礦石強勢股
何啟聰：博重上600元 騰訊購12742
瑞銀亞洲：資金博調整 美團沽26700
摩根大通亞洲：A股5連升 南中購25823
周顯：美國萬億基建只能短炒
張佩儀：強積金轉移考慮因素多
王弼：買股要買寡頭企業
曾淵滄：美基建去馬 江銅中鋁掀炒作
湯文亮：不能說的兩個字
陳永傑：公營房屋達標 私樓需努力
廖偉強：樓市寧買當頭起
布少明：樓市勢破頂 居屋也瘋狂
馬泰陽：屯馬線推動 樓價快攻頂
維港1號三日收3600票 日內加推百伙 6月新盤暫錄1800成交 今年按月次高
來季聚焦十大新盤涉近6200伙
屯馬線全線開通 土瓜灣二手頻錄破頂
看好前景 美聯3000萬掃馬頭圍道舖位
Downtown 38特色戶 呎價逾3萬同區新高指標
愉城本月累錄10成交 三房業主反價
ONE SOHO距旺角站數分鐘步程
愉景新城均呎逼1.6萬創紀錄
逆按揭助安度晚年
環球經濟數據
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【明報專訊】（請看附圖）
[環球經濟數據]
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恒生外判工稱遭威脅 不打針檢測須離職 銀行否認施壓 業界工會︰從業員疫苗自主權低
近萬員工須打針 匯豐獲准延期14日
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保誠︰今年目標招聘4000人
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遠東發展：港人購英國物業自住驟增
體外培植癌細胞 篩選高效藥物
符合特定條件 可跨境提供檢測服務
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陳智鑾：投資唐樓 小心按揭被拒
環球經濟數據
金子：憧憬通關 友邦牛證吼50368
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陳大為：加息難 不加也難
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謝紹榮：孳息曲線變平 不利銀行股
黃德几：天韵推新產品惹憧憬
陸振球：方舟ETF或重見牛巿
陸振球：小心孳息曲線平坦化變倒掛
林少陽：重新認識自己的身分
技術取勝：港交所剛升穿下降軌
謝偉銓：鬆綁祖堂地 加快土地流轉
李聲揚：美股好貴點算好？
蔡金強：柳暗花明又一村之物管
艾雲豪：扭曲事實：你心儀的比你睡過更多人？
蘇沛豐：波司登受惠知名度提升 目標價6.1元
李順威：再生能源股回落 入市機會
劉思明：小注出擊金屬礦石強勢股
何啟聰：博重上600元 騰訊購12742
瑞銀亞洲：資金博調整 美團沽26700
摩根大通亞洲：A股5連升 南中購25823
周顯：美國萬億基建只能短炒
張佩儀：強積金轉移考慮因素多
王弼：買股要買寡頭企業
曾淵滄：美基建去馬 江銅中鋁掀炒作
湯文亮：不能說的兩個字
陳永傑：公營房屋達標 私樓需努力
廖偉強：樓市寧買當頭起
布少明：樓市勢破頂 居屋也瘋狂
馬泰陽：屯馬線推動 樓價快攻頂
維港1號三日收3600票 日內加推百伙 6月新盤暫錄1800成交 今年按月次高
來季聚焦十大新盤涉近6200伙
屯馬線全線開通 土瓜灣二手頻錄破頂
看好前景 美聯3000萬掃馬頭圍道舖位
Downtown 38特色戶 呎價逾3萬同區新高指標
愉城本月累錄10成交 三房業主反價
ONE SOHO距旺角站數分鐘步程
愉景新城均呎逼1.6萬創紀錄
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逆按揭助安度晚年
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