陳智鑾：投資唐樓 小心按揭被拒

第一，在敍做銀行貸款時，銀行可能會因為物業的不同條件作出批核，最近有一個案例是一名業主被銀行拒絕批出按揭，因為他新購入的單位在驗樓時被發現曾有改建，最終要撻訂。由此可見，了解清楚單位有沒有改建或僭建十分重要，申請按揭前更要和銀行有充足的溝通。順帶一提，如物業是出租單位，按揭成數最多只有五成，準買家要有足夠的資金成交。

第二，隨着樓齡增加，唐樓所需維修開支會直線上升，包括驗樓、 驗窗、維修漏水、加固混凝土等等，參考市建局的資訊平台，近年單是一次強制大維修每戶便需近10萬元，如長期持有老舊單位，連同其他維修費可能高達數十萬元，若打算投資唐樓，最好預留一筆維修基金以備長遠的維修開支。

第三，若果交予別人處理租務，如何選擇合適管理者是重要議題，若物業管理不善，遇上拖租及租霸的機率會更高。至於租務回報，最近差餉物業估價署公布了最新的私人住宅租金回報數據，租金回報率今年平均約2厘。至於唐樓的租值，則因應地區、樓齡、層數等略有不同。李先生宜先了解投資物業的各項資訊再作打算。

唐樓價值需詳細分析 不宜道聽塗說

第四，唐樓長遠能否「被收購」，並非只看物業樓齡，還要參照很多因素，包括地契條款、發展潛力、業權分佈等等，一座舊樓或唐樓有沒有重建價值，當中涉及很多專業知識和商業判斷，需要詳細分析，而且何時會被收購，差別可以很大，不宜道聽塗說。

下面引一個例子給李先生參考：以市場平均價格計算，一間500呎的單位，市值約400萬元，出租物業最高可敍做五成按揭，假設50年樓齡，按揭可試做20年，支付五成，共200萬元首期，再計算印花稅、佣金、律師費等支出，總共約210萬元，以張先生的現金水平是足夠的，現行利息下每月供款約9500元，按月供比例及按壓力測試張先生都能輕鬆達標。

最後，明白到李先生與大部分專業人士都一樣，時間都投放於專業領域，沒有時間處理其他事務，然而，理財與生活息息相關，李先生除了向身邊朋友聽取意見外，更應該諮詢專業人士，制訂合適的理財方案，並定期檢視成效，方為上策。

信達興業董事

[陳智鑾 理財信箱]