體外培植癌細胞 篩選高效藥物

明報記者 薛偉傑

Invitrocue香港總經理張慧儀指出，以劃一藥物作治療癌症策略有很大局限，因為癌腫瘤具異質性，患者個體有差異，同一種抗癌藥應用在不同患者身上，效果可能有很大差異。

傳統上，患者需逐種藥試吃，才找到療效較好的藥物，但每種癌症都有多種常用的抗癌藥（包括化療藥和標靶藥），如乳癌達30多種藥物。這樣逐種藥去試吃，算不上是好方法。

患者節省試藥時間藥費

Invitrocue新加坡總公司自2012年成立後，致力研發3D細胞培養技術，應用到「個人化癌症藥敏體外檢測」服務，篩選高效抗癌藥。到2019年在新加坡推出Onco-PDO檢測服務。簡單來說，從患者身體抽取小部分腫瘤組織，在體外受控環境下，以3D技術培植癌細胞，待兩周後形成患者的「腫瘤類器官」（Patient-Derived Organoids, PDO），測試不同抗癌藥。腫瘤類器官極似患者體內癌腫瘤，所以能夠模擬出癌細胞對不同化療藥和標靶藥的反應，包括抗藥性；優點是可以在3周內一次過測試出多種抗癌藥效果，患者毋須慢慢試藥，大幅節省時間和藥費，避免不必要用藥和副作用，並可提高治癒機會。

需要的活性腫瘤組織，可由醫生進行腫瘤切除手術，或切除小部分腫瘤作檢查化驗等，體積約1毫升已足夠。若患者不宜接受腫瘤切除手術，可用抽針方法來抽取小量樣本，醫生只需在病人腫瘤部位插針3至5次，每次抽取3至5毫米長的樣本。若患者也不宜抽針，可以抽取100毫升或以上身體積液，例如胸部或腹部積水，從中分離出足夠的癌細胞。

檢測費3.5萬 測8種化療藥或標靶藥

研究員黃琳指出，化療藥和標靶藥非常昂貴，以乳癌為例，每個療程需10萬至15萬元，標靶藥35萬至45萬元。Onco-PDO檢測服務收費3.5萬元，可測試8種化療藥或標靶藥。只要能免除一兩個療程的無效或低效用藥，已節省昂貴藥費。這種檢測服務可以支援實體癌腫瘤，只有血癌和淋巴癌不適用（兩者的癌細胞目前未能在體外培植）。

曾有一名西班牙病人在2016年確診為非小細胞肺癌，先後試用過6種抗癌藥，但效果全部不理想。到2020年，其肺癌已至第四期，有些癌細胞轉移至肝臟。這名病人同年使用Onco-PDO檢測服務，測試結果顯示，Crizotinib對他的癌細胞的殺滅效果極高。他隨即改為服用Crizotinib，8周後肺部腫瘤明顯縮小，癌細胞轉移至肝臟的情况明顯改善。

市場上早有一些基因測試服務，但黃琳指出，那是檢測腫瘤細胞是否有特定基因突變，再配對合適標靶藥。若患者未有出現基因突變，不能找出合適的標靶藥；在此情形，純粹量度癌細胞對於不同藥物反應的體外藥敏檢測，仍然可以得出結果。

張慧儀表示，公司自去年中在香港推出Onco-PDO檢測服務以來，已和本地7家私家醫院建立合作關係，已經有逾50個癌症病人使用過服務。公司最近和保險公司商討合作，因為這服務可以令癌症病人避免不必要用藥，向保險公司索賠亦間接減少。該公司更希望，將來公立醫院癌症病人也可以使用這服務，令整體用藥減少，更有效運用資源。

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