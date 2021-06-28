中國5月規模以上工業企業利潤按年增36%

按行業分，首5個月中，採礦業利潤總額錄得3008.7億元，按年增1.36倍；製造業利潤總額錄得約2.9萬億元，按年增85%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業利潤總額錄得2232億元，按年增29%。41個工業大類行業中，39個行業利潤總額按年增加，1個行業扭虧為盈，1個行業虧損減少。部份快速增長行業中，有色金屬冶煉及壓延加工業利潤總按年增3.9倍，黑色金屬冶煉和壓延加工業利潤按年增3.8倍， 石油和天然氣開採業利潤增長2.7倍，化學原料和化學製品製造業利潤增長2.1倍。

下游行業成本壓力不斷加大

國家統計局工業司高級統計師朱虹稱5月工業企業效益狀況延續穩定恢復態勢，但企業盈利不平衡狀况突出，恢復基礎尚不牢固。他表示有3點須注意，一是受大宗商品價格上漲等因素影響，工業企業新增利潤主要集中上游採礦和原材料製造行業，下游行業成本壓力不斷加大；二是小微企業利潤增速低於大中型企業，私營企業利潤增速低於規模以上工業平均水平。