保誠︰今年目標招聘4000人

去年15%新聘者來自航空飲食零售業

蔡川艾指出，去年有15%新聘代理來自航空、飲食和零售業，被問及失業率逐步下降會否增加招募難度，他認為大眾對保障的認知和需求上升，前景有吸引力，相信疫後經濟回復，人手也不會出現很大流轉。

今年銀行業亦在積極擴充財富管理員工，蔡川艾認為增加了保誠招聘時的競爭，不過該行會為新入職代理提供培訓課程。今年初亦增設培訓計劃，針對吸納其他行業的管理或銷售人員，協助他們在兩年內建立自己團隊。

因應防疫措施影響保險代理會客，去年2月保監局規定可在網上投保自願醫保和延期年金，蔡川艾表示在去年4月的疫情高峰期，遙距投保佔新銷售保單數目10%，大多為醫療保險和人壽儲蓄，亦有危疾保險。疫情高峰期亦只有一成保單經遙距投保，蔡川艾表示因為保單比較複雜，客戶始終偏好面見代理，所以該行在引入保險科技時，亦着重保持人性化，幫助代理提升效率。

蔡川艾表示，今年初該行引入新的代理應用程式，整合代理常用的功能，如追蹤業績、管理保單和查詢，以及銷售、跟進潛在客戶管理等。代理曾反映過去系統會因斷線需中止銷售，新程式則可以離線使用。

保險產品方面，蔡川艾表示今年年初推出針對了財富承傳的產品，稍後會再推出醫療和退休等產品。