中國動力廣西礦場遭法院查封 礦產減值大增24倍發盈警

明報記者

據本報獲得的南寧市法院文件顯示，今年4月29日法院頒令查封該礦產土地，期限為三年（見附圖），原因是股東出資糾紛。法院同時查封持有該礦產的廣西威日205.5萬元人民幣財產，此外中國動力全資子公司宏高企業所持有的廣西威日99%股權亦被凍結三年，股份價值2167.7萬元人民幣。

因股東糾紛查封礦產土地 期限三年

本報今年2月曾報道指出，該礦產是中國動力未轉型從事電動車生產前，於2014年以發新股方式斥30億元收購，惟因土地使用權問題，至今仍未投入生產。而該縣政府曾經表明，若再不動工或會收回土地。

翻查年報，中國動力截至2020年3月底的前一財年虧損1.5億元，但其中礦產減值僅2760萬元，換言之截至2021年3月底的財年，該礦產減值急增超過24倍。

據中國動力解釋，廣西礦產公平值減少是由於公司及估值師考慮疫情爆發對全球需求的不確定性和波動後，對估值假設的多重影響所致，包括貼現率及成本增長率上升和收入增長率下降。強調此減值虧損為非現金項目，不會影響公司現金流量。

中國動力：積極應對訴訟及財產保全

就法院裁決，中國動力本月初發通告反駁，上述訴訟由廣西威日向法院提出，但廣西威日法人兼中國動力主席張韌從未知悉有關訴訟，亦未有經廣西威日董事會批准，而且廣西威日的公司公章及法人代表印鑑於3月下旬，即訴訟期間已報失，並在3月底為了防止他人盜用並產生法律責任，廣西威日於《廣西法制日報》就遺失印鑑刊登聲明，因此認為訴訟及查封凍結財產屬失實、具誤導成分及無效。

中國動力又指，管理層已尋求法律意見，積極應對訴訟及財產保全。此外已於5月24日向法院提出申請，就訴訟進行司法覆核及解封，現正等待法院的進一步資料，公司將就案件最新發展於適當時候作進一步公告。