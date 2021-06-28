經濟
新股巡禮

歸創通橋 產品踏入成熟期

【明報專訊】專注於中國神經和外周血管介入醫療器械市場的歸創通橋（2190）（下文簡稱「歸創」）將於7月5日掛牌。集團屬國內少數能提供全面涵蓋神經及外周血管介入醫療器械方案的中國企業，加上旗下產品研發進程已相當成熟，並已有產品推出市場錄得收入，都足以令公司成為近日IPO市場其中一隻焦點新股，惟投資者亦應留意，集團要面對的市場競爭不小。

撰文 盧嘉偉

市場消息稱，截至上周四止，歸創錄得超額認購約390倍，國際配售更提前一天於上周四截飛。外電亦引述消息報道，集團將以招股上限價42.7元定價、預期集資額達25.62億元。是次歸創共有12名基石投資者，包括高瓴、富達、博裕等「名牌」。若以上限發售價計，基石投資者將認購2635萬股，佔是次發售股份總數的43.93%（未計超額配售權），貨源較集中，亦為上市後股價帶來一定穩定作用。

基石認購佔44% 有穩定股價作用

歸創經營神經及外周血管介入醫療器械產銷，簡單而言，其中產品包括俗稱「通波仔」手術當中，用以「撐開」血管的金屬支架。神經介入及外周血管介入的分別在於前者主要針對腦或脊髓血管異常疾病，如腦卒中（即腦中風）、顱內動脈瘤、腦動靜脈畸形等；而後者則多用於心臟或大腦以外血管疾病，如胸腹主動脈血管，更常見的則見於下肢，如腳靜脈曲張等。

由於近年血管造影技術愈見先進，造就血管介入治療愈趨普遍。根據弗若斯特沙利文報告，估計2019年至2030年中國神經介入醫療器械市場年複合增長率為17.3%、2030年市場規模將增至371億元（人民幣，下同）；至於同期外周血管介入市場年複合增長率15.7%、2030年市場規模達122億元。市場主要推動力來自人口老化，技術突破及普及，以致人均醫療支出持續增加等。

內地神經及血管介入器械市場快速增長

歸創在國內市場的優勢，是擁有最全面的神經及外周血管介入產品線。在神經血管方面，涵蓋五大類別產品（缺血性、出血性、狹窄、頸動脈、血管通路裝置）；在外周血管方面亦能提供涵蓋支架、球囊、導管和濾器等全系列動脈及靜脈的外周血管介入產品。集團亦是國內唯一一家在神經及外周血管醫療器械領域、已獲歐洲合格認證（CE標誌）並實現商業銷售的醫療器械企業。

此外，歸創儘管仍以「Ｂ牌」（即未能通過主板財務資格測試嘅生物科技公司）融資，但旗下產品普遍已進入研發最後階段，甚至已經有產品推出市場錄銷售收入。截至最後可行日期，有6種商品已實現商業銷售。去年集團錄得收入2763萬元，按年增長4.6倍；毛利有1628萬元；毛利率58.9%。但礙於行政及研發成本仍然高企，故去年仍錄得1億元虧損。

不過，要留意儘管集團產品進入門檻較高，不代表市場沒有競爭。目前中國的血管介入市場仍以海外公司為主要領導者。如2019年，國際企業在中國神經介入器械及外周血管介入市場，分別佔有93.3%及90.3%的市場份額，反映中國企業自身品牌，要突圍而出仍有一段漫長日子，何况亦要同時面對國內企業之間的競爭。

外國品牌佔市場逾九成

就以歸創目前兩大核心商業產品：蛟龍顱內取栓支架（用以治療急性缺血腦中風）及Ultrafree DCB（DCB指「藥物塗層球囊」，治療股動脈和膕動脈狹窄或閉塞）為例，前者目前於國內已有12款同類產品，分別由4家國際公司和4家國內公司製造；後者則有5款DCB產品在中國市場銷售，分別由1家國際公司及3家國內公司製造。

一般理解國內公司產品有較佳的價格優勢、但亦非「硬道理」。例如歸創的蛟龍顱內取栓支架最新區域投票價格為3.3萬元；同類型產品、由美國巨企強生生產的自膨式顱內取栓器、售價則為3.24萬元。DCB產品中，歸創產品則屬價格較低廉的一家公司（見表）。反映歸創產品在價格上未必有絕對優勢，未來在市場推廣、產品技術創新仍要花不少工夫。

是次集資所得用途，近九成用於加快旗下產品研發及商業化進程，餘下資金用於擴充珠海及杭州廠房，以及分配予潛在收購及一般營運開支。

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