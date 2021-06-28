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尚渤投資管理王磊：北水流入港股 紓美退市衝擊

【明報專訊】尚渤投資管理董事總經理兼基金經理王磊（圖）分析，美國聯儲局在2013年5月宣布擬減少買債規模時，港股由外資主導，對美國流動性變化比較敏感，因此當時港股曾出現明顯調整，惟隨着2014年起滬深股通先後開通，近年北水大舉投資港股，對港股的影響力與日俱增，即使美聯儲下半年宣布收水，對港股負面影響料不及當年；他又說，恒指不少成分股屬傳統企業，表現較受歐美經濟影響，而近年亦加入不少中資股，整體表現受多項因素影響，短期內仍有機會維持上落市。

美國聯儲局上次預告退市，是2013年5月22日時任主席的伯南克出席國會聽證會時表示當局可能會收水，即減少以量寬（QE）購買債券規模，隨即為全球新興市場股市帶來震動，恒指當年6月25日最低報19430點，與5月22日收報23261點比較，短短一個月多便勁跌3831點或16.46%，期內MSCI新興市場指數及MSCI亞洲（日本除外）指數亦分別下挫16.26%及15.25%。

王磊表示，2013年參與港股的資金不少來自歐美，它們視港股為全球股市配置的一部分（編按：即將所管理資金某一比例配置於新興市場股市，當中再細分至新興亞洲及本港股市），若屬美資基金的話，對美息自然便非常敏感，因為美息屬它們的資金成本，所以當年港股跟隨新興市場股市顯著波動。

中資藍籌股受內地收緊監管影響

不過，根據港交所數據，隨滬股通及深股通先後於2014年11月17日及2016年12月5日開通，內地資金由此南向交易渠道買入並持有的港股組合價值已由2015年的1150億元增加至今年3月底的2.55萬億元，期內複合年增長率高達78.7%（見圖）。

王磊分析，滬深股通開通後，港股來自內地機構及零售投資者購買力與日俱增，北水對美息走勢相對沒有那麼敏感，視港股為策略投資，配置主要便是港股及A股，視乎哪裏有較多投資機會；他認為，既然港股市場參與者現時與2013年比較已出現重大變化，即使美聯儲真的在下半年宣布退市的時間表，對港股負面影響料不及當年。

至於恒指本季以來處於上落市，低位為上月13日的27718點，高位為本月2日的29490點，上周五則收報29288點。王磊指出，恒指58隻成分股中，不少屬傳統及成熟企業，表現較受歐美經濟事件影響；而近年亦有不少中資股晉升藍籌，它們的表現與內地經濟及政策息息相關，今年初開始中央收緊監管，令有關股份受到影響（見表）。

要思考應否改與人民幣掛鈎

 另外，本港自1983年10月17日起實施聯繫匯率制度，透過嚴謹、穩健和透明的貨幣發行局制度，使港元匯率保持穩定在7.75至7.85港元兌1美元的區間；金管局表示，聯繫匯率制度是香港貨幣金融穩定的支柱，經歷過多個經濟周期仍然行之有效，在過去多次地區和全球金融危機後，更突顯這項制度穩健可靠。不過，王磊認為，要保持開放的態度去分析問題，隨着本港經濟與內地經濟加快融合，長遠要思考的是，港元應該改與人民幣抑或繼續與美元掛鈎。

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相關字詞﹕中資科網龍頭股 景順亞太區(日本除外)全球市場策略師趙耀庭 恒指成分股 北水 尚渤投資管理董事總經理兼基金經理王磊

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