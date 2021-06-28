國債高息吸引外資 人民幣難大跌

去年11月3 日美國大選前，韋立民在《Money Monday》在第273期（去年11月2日出版）封面故事專訪中指出，不論由特朗普或拜登當選下屆美國總統，中美關係已不可能重回4年前般和諧，故去年10月底中共中央舉行五中全會已率先提出構建科技強國的目標，減少對美國科技的依賴，故他當時仍看好中資科技股，當中包括與醫療相關的科技股，例如互聯網診症及手術機械人等；該專訪見報至今7個多月，涉及相關業務的京東健康（6618）及微創醫療（0853）股價均曾出現數以倍計強勁升浪。記者是次與他談起此事，他笑說，中國股市的確具備不少結構增長機會。

美聯儲縱退市10年債息上升空間亦有限

至於美聯儲2015年收水曾令人民幣大幅貶值，韋立民則相信是次歷史重演的機會不大。他解釋，目前中國10年期國債孳息率高達3.1厘，與美國同年期國債息率（上周五收報1.5241厘）比較明顯屬吸引，即使美聯儲稍後收水料會推高該長債息率到1.8厘至1.9厘，仍無損中國國債對國際投資者的吸引力，外資若繼續積極購買中國國債，意味中國資本帳獲大舉流入，對人民幣匯價會帶來支持。

事實上，富達國際基金經理劉鴻基在上期封面故事專訪中便提到，即使美聯儲在今年餘下時間宣布退市，美匯指數有機會升至95水平，令人民幣兌美元溫和貶值，惟持有中國國債所賺取的利息可望抵消人民幣匯價波幅，故仍然具備投資價值，料外資持有中國國債佔整體發行量的比例將持續增加。

[封面故事]