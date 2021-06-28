瑞聯財富管理首席投資總監韋立民：美經濟增長縱放緩仍看好大型科技股

明報記者 葉創成

美國上周五公布的5月核心個人消費開支價格指數（The core Personal Consumption Expenditures price index、核心PCE）按年增長3.4%，符合預期，市場估計聯儲局不會於下月27日至28日舉行的議息會議便宣布縮減買債規模，收水步伐緩慢、力度溫和，美股三大指數上周均上升，恒指期內亦扭轉本月首三周跌勢轉升486點或1.69%，不過，瑞聯韋立民表示，美聯儲是次收水將令經濟由現時成熟復蘇期轉為踏入增長放緩的「微型周期」，屬下半年影響全球金融市場的重大事件，籲投資者密切留意事態發展。

韋立民指出，雖然美國去年3月新冠病毒疫情大爆發後，經濟出現了歷史上最強烈的衰退期，惟由於聯儲局隨即宣布推出無限量寬（QE）、每月買債1200億美元救市，而且白宮至今亦推出多輪累計近萬億美元規模財政刺激（見圖1），當地經濟出現歷來最短的衰退期，去年下半年以來，主要領先經濟指標以最快的速度，回到1980年代初以來的最高水平。

美聯儲近月積極買債 壓低10年債息

其實隨着今年1月初民主黨贏得兩個補選席位控制參眾兩院，市場已預期拜登上任總統後將以財政政策力谷經濟，帶動經濟增長及通脹上升，因此，美國10年期國債孳息率今年3月30日最高報1.7742厘，與去年底收報0.9132厘比較顯著上升，惟值得留意的是，即使聯儲局在前周中舉行的議息會議轉鷹料2023年將加息兩次，曾為美股帶來波動，惟該長債息率仍然不升反跌，上周五收報1.5241厘。

韋立民分析，今年首5個月，美國財政部注資與聯儲局的QE買債計劃合計，已為美國經濟注入高達1.6萬億美元，這些大舉注入的資金部分用來購買美國國債，有效在本季壓抑10年期國債孳息率的升勢，他估計此情况會持續至7月底，將繼續大力承拓風險資產的表現。

料美聯儲8月預告退市 明年初開始減買債

美國將在8月26日至28日主辦Jackson Hole全球央行年會，韋立民估計，聯儲局主席鮑威爾在該會議上便會釋出當局擬減少每月買債規模的退市信號，並且於第四季舉行的議息會議中宣布明年初開始少買債。

參考2008年金融海嘯以來美聯儲過去兩次收水（2011年3月至2012年8月歐元區危機及2014年11月至2016年1月人民幣貶值事件）的情况，以最廣泛採用的美國供應管理協會（ISM）採購經理調查結果來衡量，收水均令該指數從60點附近高位回落至50點盛衰分界附近（見圖2），意味當地經濟增長放緩，預料此「微型周期」未來幾個月也會開始出現。

市場流動性減少 美股回調風險增加

當美國經濟增長在「微型周期」放緩一段時間，往往也意味着當地上市公司盈利增長見頂，美股期內表現明顯較早前的復蘇周期遜色，而且波動性亦明顯增加。除2008年QE時代開始後兩次「微型周期」外，韋立民指出，美國經濟在1994年11月至1996年1月墨西哥危機及1997年8月至1998年12月亞洲/俄羅斯危機也曾出現「微型周期」，雖然美股標指在期內四次仍有三次錄得升幅，但值得注意的是，期內的回調風險（Drawdown Risk、即由最高位跌至最低位的幅度）明顯上升（見圖3），代表波動性增加、經調整風險後的回報（Risk-adjusted Return）下跌。

就目前的情况來說，韋立民分析，雖然不少美國上市公司近來繼續上調盈利預測，但整體企業盈利增長率料於本季達至是次周期中的頂峰，隨着經濟出現「微型周期」，上市公司盈利增長料放緩，估值亦會因此向下調整。

美科技股盈利增長強 估值處近年低位

最近兩次美國經濟「微型周期」期間，美國大型科技股(Apple（AAPL）、Amazon（AMZN）、Facebook（FB）、Alphabet (GOOGL)及Microsoft（MSFT）)股價均明顯跑贏大市。韋立民解釋，美國大型科技股盈利增長快速，由此支持股價向好，具基本因素支持；他續說，由於過去幾個月市場轉炒受惠經濟復蘇的周期股，令資金出現分流，美國大型科技股平均預測市盈率現已跌至30倍左右，屬近年相對低位，而且該板塊與標指預測市盈率的差距更跌至個位數多年新低，估值吸引，值得留意。

總結是次訪問，韋立民表示，在美國經濟處於強勁復蘇周期時，投資股市往往可在較低波幅下賺取較高回報；而在經濟踏入「微型周期」後，投資股市轉變為小幅回報(雖然通常仍有進帳 )但更高波動，因此須透過選股操作獲取額外回報：「隨着經濟周期推展，採取主動管理風險未雨綢繆，將是應對微型周期的要訣」。

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