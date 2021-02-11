恒指重上29000 逾億元湧淡倉 投資者預計見頂 部署迎跌市

29400至29499點 最多新增熊證

據瑞信統計，上周五共有1.29億元流入恒指淡倉，另錄得1.14億元流出恒指好倉。5個交易日合計，一共有2.32億元流入恒指淡倉捕捉跌市；另有2.18億元獲利流出恒指好倉。

恒指牛熊證的街貨分佈亦見端倪（見圖），上周五熊證重貨區繼續位於30,000至30,099點，合計912張相對期指，最多新增相對期指的區間為29,400至29,499點，距離上周五收市價只有近200點距離，按日增加416張至692張相對期指；29,700至29,799點亦新增409張至609張相對期指。

另外，牛證上周五重貨區繼續位於27,400至27,499點水平，合計有1086張相對期指，其次是27,500至27,599點水平；最多新增相對期指區間為28,600至28,699點，按日增加187張至207張相對期指。

騰訊ADR升穿600元

ADR港股比例指數上周五升約0.2%至29,358點，較恒指高水70點，其中騰訊（0700）ADR升0.87%，折合報603.7港元。