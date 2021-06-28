要求員工交檢測報告 金管局：須符私隱條例

私隱公署：收集資料須屬必須

金管局表示，早前就銀行鼓勵前線和執行關鍵職能員工接種疫苗一事，徵詢私隱專員公署意見，參考意見後已透過銀行公會向業界提供指引。銀行為符合當局的要求，在過程中若有需要收集相關員工的個人資料，包括接種疫苗證明或檢測結果，銀行必須遵從私隱條例的要求，包括條例內有關收集目的及方式、資料準確性及保留時間和資料保安等相關要求。

私隱專員公署回應本報查詢時表示，已向金管局就相關私隱議題提供一般觀察。公署指出，銀行應當注意所收集的個人資料屬必須，但不超乎適度，其目的應為直接與其職能或活動有關，收集手法須合法和公平。當已達至原來目的實際所需後，須盡快刪除已收集的個人資料，同時須採取一切切實可行的步驟，以保障有關資料不會被未經授權或意外查閱、處理、刪除、喪失或使用。

平機會：醫療證明代打針或合理

平機會亦指出，若僱主有合理理由要求僱員接種疫苗，但部分僱員因殘疾或懷孕而不適合接種疫苗，僱主若要求他們出示醫療證明，以代替接種疫苗，這可能是合理的做法。

恒生銀行（0011）表示，該行和外判公司員工，需定期更新其接種疫苗或檢測情况，均不涉及個人資料和個別疫苗接種或檢測記錄。有需要時，該行會要求相關員工出示記錄以作檢視，但不會儲存。