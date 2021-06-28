近萬員工須打針 匯豐獲准延期14日

匯豐確認發內部通知

據匯豐銀行的內部通知顯示，在與金管局商討後，該行獲准把限期由6月30日延至7月14日，屆時在名單內的員工，需要已打第一針，或完成每兩周一次的檢測並取得陰性報告。匯豐發言人確認向員工發出該份內部通知。

該內部通知同時提到，選擇定期檢測的員工毋須自費，可向該行報銷每次240元的檢測費；另外，員工可自行聲明已取得陰性檢測報告，而毋須向主管提交任何醫生證明。上述政策亦適用於任何第三方的外判商及服務提供者。

據了解，如銀行有需要，可向金管局申請寬免限期。本報向金管局查詢有多少銀行獲寬限，金管局回覆表示，一直與銀行保持緊密溝通，以確保銀行合理和穩妥地實施有關安排。

摩根大通上周亦向需接種疫苗的員工發出通告，據金管局要求須在6月30日前接種疫苗或進行檢測。為符合監管期望，員工需要經疫苗紀錄工具，分享其接種情况或每兩周進行的檢測狀况。據了解就是否須同時提供檢測或接種證明，暫時未有相關資料，而非指定員工則採取自願申報。