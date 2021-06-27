29小時建成10層高大廈 內地民企以預製件再創紀錄

發展商遠大集團以製造空調系統起家，繼而進軍建造業。大廈採用該公司的預製結構體系設計。每個預製模塊長12.19米、寬2.44米、高3米，相當於集裝箱大小，方便以現有交通工具運輸。

預製件不銹鋼結構組成

每個模塊都是在工廠預製，主要由不銹鋼結構組成，已包括佈線、絕緣、玻璃和通風系統。模塊運到地盤後，工人操作起重機，像砌積木般將模塊堆疊起來，再人手將螺栓固定，最後駁通水電。遠大聲稱，其預製件非常耐用和抗震，甚至可以興建200層高的摩天大廈云云。若有需要，也可以拆卸和移動。

95%工程在工廠內完成

無可否認，28小時45分鐘確實是很短的時間，但當中也有一些取巧。其實早在2015年，遠大已曾在長沙市使用同一方法，出動1200名工人日夜開工，只用19日就建成一棟57層高大廈。當時該公司的員工坦承，95%的工程量都在工廠內完成。

即是說，地盤施工只佔5%的工程量。若以此計算，該棟57層高大廈需要380日才建成。而這次的10層高大廈也需要575小時才建成，即是接近24日。這與一些業內人士所說的傳統建築方法最快每3日可建成一層相比，仍然快了20%。

明報記者 薛偉傑

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