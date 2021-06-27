英媒揭亞馬遜年棄數百萬件貨物

資料來源：英國ITV新聞

根據ITV新聞在該倉庫秘密拍攝的片段，大量智能電視、筆記簿電腦，甚至航拍機等貴價貨品，都被歸類為「銷毁」貨品。該倉庫的一名匿名前僱員向ITV新聞表示，每周目標是銷毀13萬件庫存，由戴森（Dyson）風扇、Hoover吸塵機、MacBook、iPad，以至未開封的防護口罩都被棄置。片段曝光引起輿論嘩然，質疑亞馬遜的做法浪費地球資源。

該倉庫的匿名前僱員稱，總括來說，50%被銷毁的貨品仍未開封，處於壓縮包裝的狀態；另一半是完好無缺的退回貨品。幾乎所有貨品都可撥捐慈善機構，又或提供給有需要的人，但這些貨品通常被扔進垃圾箱。

每周目標銷毀13萬件 一半未開封

該倉庫的內部文件顯示，在4月的一周內，超過12.4萬件貨品被標註為「銷毁」物品，而同期只有2.8萬件貨品被標註為「捐贈」物資。根據ITV新聞的追蹤調查，被標籤為「銷毁」的貨品，會被貨車運走，最後被傾倒於回收中心或垃圾堆填區。

為何會有如此大量的貨品被亞馬遜廢棄？這部分源於亞馬遜的商業模式，很多第三方供應商選擇將貨品存放在亞馬遜的倉庫，但貨品待售時間愈長，第三方供應商要向亞馬遜支付的倉儲費用就愈高。為降低倉儲成本，供應商往往會棄置貨品，情况以海外供應商尤甚。

供應商為降倉儲成本 多棄置貨物

綠色和平組織的英國政治顧問切坦-威爾士（Sam Chetan-Welsh）稱，貨品由生產線直接掉進垃圾箱，這是一種難以想像的不必要浪費，只要亞馬遜的商業模式依賴於這種處置文化，事情只會變得更糟，政府必須介入，並立法制止。

英國首相約翰遜的發言人透露，英揆曾表示，這項調查「聽起來令人難以置信」，若報道屬實，這是「對消費主義社會的控訴」，政府將進行研究，而商業大臣關浩霆（Kwasi Kwarteng）已向亞馬遜查詢有關ITV新聞的調查報道。

當被問及政府會否考慮修改法例，制止商戶大規模銷毁庫存，約翰遜的發言人稱，正檢討法規，希望改善電子產品等的重用及回收。關浩霆向ITV新聞稱，對今次的調查報道內容感到「非常驚訝」，希望「徹查實際發生了什麼事」。不過他同時讚揚亞馬遜一直致力於實現零排放，並為雨林投入大量資金。

亞馬遜的英國負責人布弗萊（John Boumphrey）表示，被銷毀的貨品數量「極小」。亞馬遜方面表示，ITV的片段雖然顯示，貨車將鄧弗姆林倉庫的貨品運往附近的Lochhead垃圾堆填區，但實際上它們是在堆填區被回收，因為該堆填區也是鄧弗姆林回收中心的一部分。

亞馬遜強調沒貨品丟進堆填區

亞馬遜的聲明強調，在英國沒有貨品會被丟進堆填區，最壞情况是將貨品進行能源回收（energy recovery），亞馬遜正努力將這種情况的發生次數降至零，以爭取實現沒有貨品被廢棄的目標。能源回收是指從產品剝離可回收的材料，然後將剩餘物料轉化為能源，再通過國家電網輸送。亞馬遜稱，首要任務是轉售、捐贈或回收任何未售出的貨品，致力於減少環境足迹（environmental footprint）。

亞馬遜又否認，廢棄庫存比退還給賣家更省錢。不過，蘇格蘭中部及法夫郡議會的綠黨議員拉斯凱爾（Mark Ruskell）質疑，亞馬遜寧願將新貨丟進垃圾箱也不捐給有需要的人，呼籲亞馬遜解釋，為何鄧弗姆林倉庫的銷毁物品數量如此高，而轉售或捐贈的物品數量如此少，希望政府採取措施，促使商界完善廢棄貨品的制度。

鄧弗姆林倉庫佔地9.3萬平方米，面積相當於14個足球場，是亞馬遜設於英國24個物流中心之一。在鄧弗姆林鎮60公里外的格拉斯哥（Glasgow），將於今年11月舉行第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）。

[企業地球村]