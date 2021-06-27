維港1號收逾2600票 超購11倍

柏傲莊系列昨共售80伙

同屬受惠屋苑之一、新世界（0017）大圍站上蓋柏傲莊，昨日重推1及2期共95伙餘貨，市場消息指出，昨日共售79伙，套現近10億元，其中，柏傲莊II一個實用面積264方呎的開放式，附設128方呎天台，以874.3萬元沽出，實呎高見33,117元，創項目同類戶型項目及新界同類單位新高呎價紀錄。

另柏傲莊III昨日亦售出一個4房連套房戶，實用面積1022方呎，成交價2734萬元，實呎26,751元。據悉，柏傲莊自去年10月開售至今，先後發售三期項目，累積售出3022伙，佔整個項目3090伙的逾97%，套現近372億元。

愛海頌盡推餘貨 售出17伙

長實（1113）與市建局合作發展的深水埗愛海頌，昨日盡推項目最後103伙，包括25伙2房戶及78伙3房戶，兩房折實入場費927.3萬元起。據悉，昨日售出17伙，佔推售的17%。