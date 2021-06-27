新都城3房實呎撲1.8萬 屋苑同類新高

海典灣2房實呎17,479元破頂

另馬鞍山海典灣一個2房戶成交呎價亦破頂，世紀21奇豐區域經理莊瑞生表示，上述單位為3座高層F室，屬實用面積468方呎2房單位，上周以825萬元放盤，屬市價水平，隨即獲3組準買家洽購，最終由區內上車客以818萬元購入，實呎17,479元，創同類型單位呎價新高。據悉，原業主在2002年4月以179.3萬元購入，持貨19年，帳面獲利638.7萬元或3.6倍。

長沙灣喜韻本月暫錄2宗成交，其中一宗為破頂成交，港置首席聯席董事曾家輝表示，該單位為2座頂層，屬實用面積543方呎的2房戶，原業主在3個多月前以950萬元放售，近期獲區內上車客垂青，議價後減價27萬元或2.8%、以923萬元易手，成交價創項目同類單位新高價紀錄，實呎16,998元。據悉，原業主在2014年12月以699.9萬元購入一手購入，轉售帳面獲利223.1萬元，物業升值約32%。

中原料今年二手私樓登記近5300億

此外，中原地產研究部綜合土地註冊處資料顯示，截至本月23日，今年上半年二手私人住宅買賣合約登記暫錄28,034宗，總值2549.5億元，預計整個上半年約29,300宗及2660億元，將較2020年下半年的21,931宗及1940.5億元，分別上升33.6%及37.1%。估計宗數將創2012年下半年30,263宗後的逾八年新高，而金額將創1995年下半年有記錄以來歷史次高，料僅次於1997年上半年3060.5億元的高位。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇估計，今年全年二手金額將逼近5300億元，有望睇齊1997年歷史高峰的5280.1億元。