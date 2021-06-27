恐慌指數返疫前低 反映未憂提早加息

總結全周，道指升3.43%；標指升2.74%，創自今年2月以來單周最大升幅；納指升2.35%，也成為今年4月以來升幅最大的一周。至於俗稱恐慌指數的VIX報15.62點，為逾一年新低（見圖）。分析指出，雖聯儲局官員暗示或提早加息，但市場似不太擔心，認為短期內續放水，故三大指數仍可續升。

聯儲局：23銀行全通過壓測

美國聯儲局日前公布壓力測試結果，23家銀行全數通過測試，使銀行股成為周五美股市場焦點。富國銀行（美：WFC）升2.66%，美銀（美：BAC）升1.93%，摩根大通（美：JPM）升1.01%，花旗集團（美：C）升0.32%。

港股方面，恒指夜期昨日收升41點，報29,259點，較前日恒指收市29,288點低水29點。港股ADR隨美股升勢，ADR港股比例指數升約0.2%，報29,357點，匯控（0005）ADR升近0.3%。

分析：半年結後美股或略調整

宏匯資產管理董事及投資策略總監林嘉麒表示，本周恒指升上高位做結算，雖重上100天線之上，但過去兩個月結算過後都跌穿100天線，故對恒指表現持審慎態度，本周或可觸及29,500點，但是否企穩要視乎內地A股及美股表現。

林認為，若上證綜指能升上3700點，料恒指能穩守29,500點，美股方面，市場似不太驚加息，而且有聯儲局官員日前發表鴿派言論，若美元轉弱，錢會流入美股，或可助力恒指企穩該水平。

他又稱，美股市場仍認為當局短期內續放水，估值推高之下，料三大指數可續升，本月底半年結過後，美股或略有調整，但非代表「見頂」，指美股續向上的機會大於港股。

沽空標指ETF比率升至5%

另外，彭博報道，華爾街的策略師警告標指的收益經已發揮，而沽空標普500 ETF的比率已由年初不足2%，升至近期約5%，但堅定不移的散戶買盤支持下，今年股票價值增加了約6萬億美元，標普500指數上漲14%，有望創下自1998 年以來第二佳的上半年。