市監總局：Tesla主動召回逾28萬輛車

涉輔助駕駛功能 或突然加速

該局指出，須召回產品涉及2019年1月12日至2019年11月27日生產的部分進口Model 3電動車，共35,665輛；2019年12月19日至2021年6月7日生產的部分國產Model 3電動車，共211,256輛。以及2021年1月1日至6月7日生產的部分國產Model Y電動車，共38,599輛。

Tesla將通過汽車遠程升級（OTA）技術，為召回範圍內車輛免費升級主動巡航控制軟件，以消除安全隱患，車主毋須把整架車運回給Tesla。今年4月，在上海國際車展上一名女士身穿「煞車失靈」跳上Tesla汽車上維權，引起內地官方機構關注。

另外，Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）在Twitter表示，因應數個明顯問題，全自動駕駛FSD套件測試版發布時間需再推遲一周。