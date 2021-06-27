維珍獲批載客 布蘭森或下周上太空 有機會搶先貝索斯兄弟 股價狂升四成

明報記者 蔡穎霖

維珍銀河執行長馬凱澤（Michael Colglazier）上周五接受CNBC訪問時表示，公司對上月22日的載人試飛結果感到滿意，加上獲美FAA批准提供商業太空飛行服務，有信心在今年夏天進行首次全面載人試飛。消息刺激維珍銀河（美：SPCE）周五股價狂漲38.9%，收報55.91美元。

有信心今夏首次全面載人試飛

早前有一名地址跟維珍銀河加州基地一樣的博客，指維珍擬重整下月載客上太空的次序，讓布蘭森在7月4日乘坐太空船團結號（VSS Unity）進行軌道飛行，維珍原本是打算再下一次航程才讓布蘭森參加試飛的。被問到布蘭森會否提早成行，馬凱澤稱，維珍銀河暫未宣布升空日期或參與人員名單，目前試飛計劃內有3個航班，公司會繼續沿路前進。

貝索斯本月7日已在社交媒體上，透露自己將伙拍胞弟Mark Bezos，乘搭旗下藍色起源的New Shepard系列火箭，於下月20日飛往太空。面對富豪爭先上太空，保險資訊協會（Insurance Information Institute）發言人Michael Barry表示，由於太空旅程涉及重大風險，而且僅小部分人能夠踏足太空，故未列入保險公司非常關注的領域。

600人預訂 收費最高25萬美元

至於一向想在太空旅行生意上搶「頭啖湯」的馬斯克，旗下SpaceX頻頻與美國太空總署（NASA）合作。今年4月，SpaceX跟NASA簽訂金額達29億美元（約224.8億港元）的合約，打造載人登月太空船，最快2024年登月。但SpaceX及藍色起源至今仍未取得FAA批出商業飛行許可證。維珍銀河已收到600名人士預訂太空旅行，每人收費介乎20萬至25萬美元。團結號每次可載6名乘客，升上約30萬呎高的外太空。

女股神上月清倉 維珍銀河倍升

隨着太空旅遊漸顯曙光，維珍銀河股價水漲船高，意味被封為「科技股女股神」的Cathie Wood再度「走寶」，旗下的太空探索創新ETF（ARKX）於上月25日已經將維珍銀河清倉。不過，在Cathie Wood沽貨後，維珍銀河旋即反彈，股價由5月25日收市報25.59美元，至上周五已累升近1.2倍（見圖）。除了Cathie Wood外，專門追蹤熱炒股的「VanEck Vectors Social Sentiment ETF」（美：BUZZ），亦在維珍銀河反彈前沽清股份。