區內新盤細戶呎租徘徊50元

加多利軒主打1房戶，佔全盤總數約50%，中原地產分行經理陳展幫表示，屋苑本月錄得兩宗租務成交，其中實用面積264方呎的低層C單位，以月租1.4萬元租出，實呎租53元，業主2016年10月以533萬元購入，現租金回報約3.15厘。屋苑現時約29個租盤放租，叫租介乎1.2萬至1.9萬元，實用呎租介乎57至64元，叫租最低一伙為高層J室，實用180方呎，開放式間隔，現叫租1.1萬元，實用呎租約61元。

近期租盤享約3厘回報

至於近日入伙的瑧樺，同樣主打1房，目前約有79個租盤招租，叫租介乎1.3萬至3.2萬元，實用呎租介乎59至77元，月租最低一伙為低層B5室，實用面積208方呎，開放式間隔，現叫租1.28萬元，實用呎租約62元。屋苑暫錄2宗租務成交，實用呎租48至59元，其中新近高層B3室以1.2萬元租出，實用面積204呎，呎租59元，業主2019年556萬元購入，租金回報約2.59厘。

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