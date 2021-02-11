VAU Residence靜中帶旺 吸單身收租客

明報記者 林尚民

攝影 朱安妮、劉焌陶

位於自由道11號的VAU Residence，預計2023年1月落成、樓花期長約19個月，樓盤以單幢式設計，提供165伙，主打開放式及1房戶，佔單位總數逾八成。各戶型中以1房佔最多，提供78伙，約佔47%，實用面積由264至286方呎。

發展商早前開放的三個交樓標準示範單位中，包括一個實用面積285方呎的18樓F室1房戶，單位採L形開放式廚房設計，方便使用，開放式廚房旁邊、即近玄關位置，發展商已預先配備了鞋櫃及小量儲物空間，減少戶主收納物品的煩惱。另外，單位採套房設計，雖然浴室置於房間內，客人到訪時要使用或有不便，但就可以令客廳的位置更為「見使」，睡房內亦設有一個小型衣櫃。

開放式209呎起 L形開則

項目另一個主打的戶型是開放式單位，提供58伙，佔樓盤約35%，實用面積由209至211方呎。發展商開放的開放式示範單位，以實用210方呎的18樓D室作藍本，開放式廚房、浴室設於玄關兩旁，善用玄關位之空間，浴室面積雖然不大，但坐廁位置以磨沙玻璃分隔，做到乾濕分離效果，若兩小口子居住，可以同時使用洗手間。雖然浴室不設通風窗，但浴室與起居空間之間，設有磨沙玻璃（不可開關），可讓光線透入浴室。

浴室採乾濕分離間隔

至於面積近100方呎的起居空間，方正實用，採落地玻璃設計，外連22方呎露台，增加空間感。值得留意的是，項目實用211方呎的開放式單位，在開則時特別採用L形設計，預留彈性讓戶主改建成為一房單位。

此外，項目亦設有20個2房戶，佔樓盤約12%，實用面積由384至388方呎，發展商開放的18樓H室交樓標準單位，實用面積388方呎，撇除玄關位，長方形客飯廳面積逾120方呎，雖然單位同樣採開放式廚房設計，但在開放式廚房位置就設有一個通風窗，與露台趟門形式對流效果，即使下廚亦不會造成一屋油煙。兩個方正實用的房間，設於洗手間兩旁，浴室的企缸位置，外連16方呎工作平台，大大增加浴室通風度。另一方面，樓盤亦設有兩個實用499方呎的3房戶，以及7個實用209至499方呎的連天台特色戶。

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