Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
經濟
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
偵查報道
圖片看世界
經濟
2021年6月26日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
吉利撤上科創板申請 料涉門檻提高 擬為旗下電動車另覓融資渠道
彭博：內地政府擬派代表 加入螞蟻管理層
李寧盈喜 料純利增最少1.64倍
美科技股A股帶動 恒指3天累漲近千點
中免遞上市申請 去年度純利增逾三成
AEON信貸壞帳降 首季純利升近29%
小鵬汽車首日孖展僅超購1.5倍 獲豁免3年業績 來港第一上市有望受惠「北水」
滴滴赴美集312億 上市估值最高5226億
標普維持中國信用評級 上調GDP預測
中移動香港向市民派10萬張5G體驗卡
安全貨倉：商廈業務最壞時刻已過
SWIFT推新跨境支付平台 渣打中行等支持
中港照相虧轉盈 全年賺3363萬
醫渡科技經調整虧損收窄 勝預期
Nike上季大中華銷售僅增9% 北美市場增長強勁 股價飈14％
美PCE物價指數升3.4% 創30年最高
微軟推Windows 11 首引Android軟件
維港1號首日收1300票 超額5.1倍 柏傲莊III再沽兩伙河景4房 呎價貼3.1萬
CCL距兩年前歷史高峰1.25%
財團流浮山申建4829伙 樓面涉229萬呎
市建局土瓜灣庇利街可建1150伙 收36份意向
張學友傳放售怡峯「三複式」叫價4.3億
鄧成波家族4億沽聯合道一籃子物業
甲廈重見正吸納 香港經濟轉樂觀
周末睇樓好去處
VAU Residence靜中帶旺 吸單身收租客
鄰近「寵物街」 項目配備免觸式設計
區內新盤細戶呎租徘徊50元
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
吉利撤上科創板申請 料涉門檻提高 擬為旗下電動車另覓融資渠道
彭博：內地政府擬派代表 加入螞蟻管理層
李寧盈喜 料純利增最少1.64倍
美科技股A股帶動 恒指3天累漲近千點
中免遞上市申請 去年度純利增逾三成
AEON信貸壞帳降 首季純利升近29%
小鵬汽車首日孖展僅超購1.5倍 獲豁免3年業績 來港第一上市有望受惠「北水」
滴滴赴美集312億 上市估值最高5226億
標普維持中國信用評級 上調GDP預測
中移動香港向市民派10萬張5G體驗卡
安全貨倉：商廈業務最壞時刻已過
SWIFT推新跨境支付平台 渣打中行等支持
中港照相虧轉盈 全年賺3363萬
醫渡科技經調整虧損收窄 勝預期
Nike上季大中華銷售僅增9% 北美市場增長強勁 股價飈14％
美PCE物價指數升3.4% 創30年最高
微軟推Windows 11 首引Android軟件
維港1號首日收1300票 超額5.1倍 柏傲莊III再沽兩伙河景4房 呎價貼3.1萬
CCL距兩年前歷史高峰1.25%
財團流浮山申建4829伙 樓面涉229萬呎
市建局土瓜灣庇利街可建1150伙 收36份意向
張學友傳放售怡峯「三複式」叫價4.3億
鄧成波家族4億沽聯合道一籃子物業
甲廈重見正吸納 香港經濟轉樂觀
周末睇樓好去處
VAU Residence靜中帶旺 吸單身收租客
鄰近「寵物街」 項目配備免觸式設計
區內新盤細戶呎租徘徊50元
吉利撤上科創板申請 料涉門檻提高 擬為旗下電動車另覓融資渠道
彭博：內地政府擬派代表 加入螞蟻管理層
李寧盈喜 料純利增最少1.64倍
美科技股A股帶動 恒指3天累漲近千點
中免遞上市申請 去年度純利增逾三成
AEON信貸壞帳降 首季純利升近29%
小鵬汽車首日孖展僅超購1.5倍 獲豁免3年業績 來港第一上市有望受惠「北水」
滴滴赴美集312億 上市估值最高5226億
標普維持中國信用評級 上調GDP預測
中移動香港向市民派10萬張5G體驗卡
安全貨倉：商廈業務最壞時刻已過
SWIFT推新跨境支付平台 渣打中行等支持
中港照相虧轉盈 全年賺3363萬
醫渡科技經調整虧損收窄 勝預期
Nike上季大中華銷售僅增9% 北美市場增長強勁 股價飈14％
美PCE物價指數升3.4% 創30年最高
微軟推Windows 11 首引Android軟件
維港1號首日收1300票 超額5.1倍 柏傲莊III再沽兩伙河景4房 呎價貼3.1萬
CCL距兩年前歷史高峰1.25%
財團流浮山申建4829伙 樓面涉229萬呎
市建局土瓜灣庇利街可建1150伙 收36份意向
張學友傳放售怡峯「三複式」叫價4.3億
鄧成波家族4億沽聯合道一籃子物業
甲廈重見正吸納 香港經濟轉樂觀
VAU Residence靜中帶旺 吸單身收租客
鄰近「寵物街」 項目配備免觸式設計
區內新盤細戶呎租徘徊50元
prev
next