鄧成波家族4億沽聯合道一籃子物業

【明報專訊】繼早前沽出多個商舖後，已故「舖王」鄧成波的家族成員，早前以25億元放售的九龍城聯合道2至4號部分業權、聯合道6至8號全幢、聯合道10至16號部分業權，以及聯合道18號蔚盈軒全幢；據悉，除蔚盈軒外，其他聯合道舊樓一籃子業權，總共以4億元沽出，較意向價5億元，低約1億元或20%。
另土地註冊處資料顯示，由茶莊福茗堂創辦人李少傑等、透過崇哲興業有限公司持有的中環商廈鑽石會大廈低層全層，本月中以1.25億元易手，以全層面積約4137方呎計，折合呎價約3.02萬元。
摩納哥珠寶品牌1.25億購中環商廈全層
據悉，新買家為DUDDELL FOUR LIMITED，其註冊董事為PRETTE PHILIPPE JOSEPH PIERRE，是摩納哥珠寶品牌APM Monaco或相關人士；原業主早於1988年10月以900萬元購入，持貨逾32年，帳面獲利1.16億元離場，物業期內升值約13倍。
此外，暑假將至，嘉里（0683）九龍灣MegaBox推新優惠促進消費；MegaBox高級總監文靜芝表示，商場內特設「Disney Summer Home Party」主題裝置，隨着股樓向好、疫情放緩，看好未來消費市道，認為下半年商場生意額、人流可重回2019年疫情前，預計暑假營業額及人流，將比平日最少有一成升幅，比去年同期升四成。