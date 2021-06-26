鄧成波家族4億沽聯合道一籃子物業

另土地註冊處資料顯示，由茶莊福茗堂創辦人李少傑等、透過崇哲興業有限公司持有的中環商廈鑽石會大廈低層全層，本月中以1.25億元易手，以全層面積約4137方呎計，折合呎價約3.02萬元。

摩納哥珠寶品牌1.25億購中環商廈全層

據悉，新買家為DUDDELL FOUR LIMITED，其註冊董事為PRETTE PHILIPPE JOSEPH PIERRE，是摩納哥珠寶品牌APM Monaco或相關人士；原業主早於1988年10月以900萬元購入，持貨逾32年，帳面獲利1.16億元離場，物業期內升值約13倍。

此外，暑假將至，嘉里（0683）九龍灣MegaBox推新優惠促進消費；MegaBox高級總監文靜芝表示，商場內特設「Disney Summer Home Party」主題裝置，隨着股樓向好、疫情放緩，看好未來消費市道，認為下半年商場生意額、人流可重回2019年疫情前，預計暑假營業額及人流，將比平日最少有一成升幅，比去年同期升四成。